Готовили убийство Стерненко: СБУ ликвидировала киллера РФ и поймала его подельников

СБУ задержало сообщников киллера

Дополнено новыми материалами

В Украине сорвали попытку российских спецслужб организовать серию заказных убийств на территории Украины. В результате ликвидирован киллер, который оказывал вооруженное сопротивление во время задержания, и арестованы более десяти участников агентурно-боевой группы.

Об этом сообщает СБУ.

Детали операции СБУ против агентов РФ

По данным следствия, группу координировало российское ГРУ, а ее участники готовили убийства известных украинских публичных лиц в разных регионах страны.

«Среди них — советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, а также россиянин Илья Богданов, который с 2014 года воюет за Украину», — сообщили в ведомстве.

Как установили правоохранители, фигуранты осуществляли слежку за потенциальными жертвами, фиксировали их адреса и маршруты передвижения, после чего передавали собранную информацию куратору. Им оказался судебный эксперт из Полтавы, которого, по данным следствия, завербовало российское ГРУ для координации разведывательных данных.

Далее информация поступала непосредственно агенту-киллеру, который прибыл с временно оккупированной территории Донецкой области. Там он прошел боевую подготовку на базе российской военной разведки, после чего был переброшен на подконтрольную Украине территорию.

Следствие установило, что исполнитель планировал использование самодельных взрывных устройств для взрывов автомобилей или мест обитания целевых лиц. В случае неудачи ему было приказано расстреливать пострадавших в упор.

В ходе обысков у задержанных изъяли оружие, боеприпасы, технику, средства видеонаблюдения и другие материалы, подтверждающие сотрудничество с российскими спецслужбами.

В Службе отметили, что произошло агентурное проникновение в структуры противника и комплексная работа контрразведки.

«Источники Службы выведены на подконтрольную территорию и находятся в безопасности», — отметили правоохранители.

Задержанным объявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности, за государственную измену, коллаборационную деятельность, подготовку теракта, незаконное обращение с оружием и несанкционированное распространение данных о ВСУ. Фигуранты находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Реакция Стерненко

Позже советник министра обороны Украины Сергей Стерненко отреагировал на успешную спецоперацию СБУ.

«Спасибо СБУ. Со мной все хорошо. В отличие от киллера. Россия должна сгореть», — подчеркнул Стерненко.

Заметим, что на Стерненко уже неоднократно готовились покушения. Так, в мае 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него совершили вооруженное нападение. Он получил ранение, но угрозы жизни не было. После инцидента активисту сделали операцию. Пуля прошла навылет и не затронула жизненно важные органы. Нападавшую оперативно задержали правоохранители. По данным следствия, она могла действовать по заданию спецслужб РФ.

Ранее на Стерненко совершали нападение в мае 2018-го. Тогда он смертельно ранил нападавшего, а к активисту приставили охрану . Тогда пострадала и его девушка — Наталья Усатенко, работавшая в одном из местных СМИ.

Что известно о Богданове

Илья Богданов — уроженец Владивостока (1988 год), ранее служивший в пограничных подразделениях ФСБ РФ. После начала войны на востоке Украины в 2014 году он перешел на сторону Украины и присоединился к добровольческим формированиям, в частности, к батальону «Донбасс» и ДУК «Правый сектор». Участвовал в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт.

В 2015 году получил украинское гражданство. После полномасштабного вторжения РФ воевал в составе Сил обороны, в частности участвовал в защите Киева и позже присоединился к Российскому добровольческому корпусу.

За время пребывания в Украине не раз становился целью спецопераций РФ. В 2016 году его похищали, но СБУ удалось освободить бойца.

Также сообщалось, что с ноября 2024 года он считался пропавшим без вести. Это произошло после пожара в ресторане «Пян-Се» в Киеве, владельцем которого является Богданов.

Впоследствии Богданов вышел на связь и заявил, что он жив и здоров.

Ранее приговор получил агент РФ, пытавшийся передать секретные данные об украинском танке Т-84БМ «Оплот». Злоумышленник был задержан еще в 2021 году в Харькове при попытке получить секретную техническую документацию оборонного предприятия. Установлено, что он действовал по заданию российского ГРУ и пытался завербовать работника конструкторского бюро, чтобы получить доступ к закрытым материалам. Передача информации была организована через скрытые каналы связи и посредников спецслужб РФ. Его приговорили к 14 годам лишения свободы.