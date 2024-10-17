Готовили убийство судьи: в Черкасской области будут судить "смотрящего" и киллера

Перед судом предстанут "смотрящий" за Уманью и киллер. Они планировали убийство судьи.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований.

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По данным следствия, в течение месяца фигуранты следили за судьей: установили автомобили, которыми он пользуется, маршруты передвижения и места постоянного посещения. Приобретая оружие и гранаты, злоумышленники спланировали убийство и пути ухода с места совершения преступления. Также с целью маскировки киллер приобрел одежду, маску и перчатки, которые после ликвидации судьи должен был уничтожить.

19 марта полицейские задержали киллера и "смотрящего". В настоящее время обвинительный акт в суд.

"Смотрящему" и киллеру грозит до 15-ти лет за решеткой или пожизненное лишение свободы, — отмечается в сообщении.

Преступление разоблачили сотрудники управления стратегических расследований в Черкасской области Нацполиции, следователи следственного управления ГУНП в Черкасской области совместно с Черкасской областной прокуратурой.

Ранее ДБР задержало мужчину по подозрению в педофилии и развращении несовершеннолетних. По данным СМИ, речь идет о начальнике отдела надзора за ГБР Черкасской облпрокуратуры.

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