Готовился стать отцом и беспокоился из-за войны: в Польше трагически погиб 31-летний мужчина из Тернопольщины

Без мужчины осталась молодая женщина, ожидающая рождения их ребенка.

В польском городе Щецин погиб 31-летний украинец Степан Голод. Мужчина внезапно упал с лестницы на строительстве и получил гематому головы и был госпитализирован. Несмотря на попытки медиков его спасти, Степан уже через несколько часов скончался в больнице.

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В Польше осталась его любимая Руслана, мать его будущего ребенка. Женщина на 7 месяце беременности сейчас пытается организовать репатриацию тела мужчины на его родину – Тернопольщину.

Руслана рассказала ТСН.ua, что Степан уже 6 лет проживал в Польше. В последний раз он уехал за границу в начале июня, а уже в июле она приехала к нему.

"Мы хотели здесь легализоваться и жить, потом я забеременела", – рассказывает женщина.

Руслана говорит, что в трагический день, 7 марта, не заметила ничего необычного в поведении или самочувствии мужчины. Единственное, — добавляет, что он очень беспокоился из-за войны в Украине.

"Утром еще все было хорошо, все, как в обычный день. Я проснулась, потому что еще хожу на работу, пока не в декретном отпуске. Я с ним поговорила и потом потеряла с ним связь. Уже позже ко мне приехали его работодатели и сообщили, что он находится в больнице", — отмечает Руслана.

Женщине рассказали, что Степан на строительстве взобрался на лестницу, там ему внезапно стало плохо и он с нее упал.

"Сначала мне сказали, что у него обычная гематома головы, что все хорошо, не волнуйтесь, он еще должен побыть в больнице. И сказали, что меня туда не впустят. Позже вечером мне рассказали, что у него было внутреннее кровотечение, он потерял очень много крови, его ввели в медикаментозный сон, нашли место, где вытекает кровь, и что сейчас ему заливают плазму, борются за его жизнь", — рассказывает Руслана.

Женщина договорилась с работодателями Степана утром поехать в больницу, но на следущий день до обеда ей никто так и не позвонил. Когда Руслана сконтактировалась с руководством мужчины, то узнала, что Степан умер накануне, в 11 часов вечера.

"Сейчас тело находится под арестом прокуратуры, потому что это произошел случай на работе. Я его еще не видела, никто не впускает и не дает документаций. Мы ждем вскрытия патологоанатома, потому что без него не будет заключения врача. И мы не имеем еще сейчас никакой информации ", – рассказывает женщина.

Руслана добавляет, что у погибшего Степана было обычное медицинское страхование, покрывшее день его пребывания в больнице, но страхования жизни у мужчины не было.

"У него нет страховки, чтобы забрать и транспортировать тело", — говорит женщина и просит неравнодушных помочь финансово, чтобы перевезти тело любимого домой, в Украину, чтобы там с ним могли проститься его родные, мать и отец.

"Я уже обращалась к родным, но у меня родители не работают, папа сейчас — в терробороне. И его родители не работают, папа имеет инвалидность. Мы уже привлекали волонтеров, но никакого результата. А последние заработанные деньги мы отдали на мое лечение, потому что я приболела. Я вообще шокирована и не верю в это все", – добавляет Руслана.

Общая стоимость транспортировки тела Степана на Родину – 2300 долларов. Помочь женщине можно по реквизитам:

ПриватБанк

UA943052990000026202770044186

Иванишин Руслана Владимировна