Готовим несколько важных кадровых решений, указы уже в скором времени – Зеленский

Президент не объяснил, о ком идет речь.

Президент Владимир Зеленский с командой готовит несколько важных кадровых решений.

Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении 28 декабря.

"Мы готовим несколько важных кадровых решений. Указы уже в скором времени. Я хочу поблагодарить всех, кто помогает!", – сказал он.

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Владимир Зеленский рассказал, что говорил в субботу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, а также общался с министром энергетики Германом Галущенко.

"Заслушал детали по импорту электричества из Евросоюза в Украину через Словакию – около 19% в общем объеме. Работаем с другими соседями в ЕС", – отметил он.

Президент поручил членам правительства делать вместе с Еврокомиссией, вместе с партнерами в Европе все, чтобы сохранить стабильность объединенной европейской энергосистемы и европейских энергетических правил.

"Что бы Путин не сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, 19 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что транзит газа через Украину является одним из пяти основных разногласий между странами. Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что Украина не примет никаких вариантов транзита, которые позволят России продолжать зарабатывать.

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