"Готовимся и к худшим сценариям": в Минздраве объяснили украинцам, как прививка против COVID-19 может сохранить жизнь

"Готовимся и к худшим сценариям": в Минздраве объяснили украинцам, как прививка против COVID-19 может сохранить жизнь

К концу лета Минздрав планирует сделать 10 млн прививок против коронавируса.

Прививка против коронавируса поможет избежать тяжелого течения болезни и смерти, даже в случае заражения после вакцинации. Привитые лица смогут быстрее преодолеть коронавирус и чувствовать себя лучше, чем те, кто избежал вакцинации.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию Апостроф.

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Кузин, ссылаясь на последнее британское исследование, отметил, что некоторые вакцины имеют эффективность более 90% в предотвращении госпитализации при заболевании штаммом "Дельта".

"Даже если вы заболеете, течение болезни будет значительно легче и вы сможете избежать госпитализации или смерти. Помните, прививки против COVID-19 эффективно предотвращают тяжелом течении болезни и спасают жизни. Только благодаря вакцинации, мы можем быть более защищены", — добавил он.

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Главный санврач уточнил, что Минздрав планирует к концу лета сделать 10 млн прививок против COVID-19. В связи с этим министерство рассчитывает, что и нагрузка на украинскую медицинскую систему будет меньше, чем во время предыдущих сезонных вспышек.

"Промежуточные результаты репрезентативного национального исследования показывают, что по крайней мере 30% украинцев, не учитывая вакцинированных людей, уже переболели коронавирусом. Это те люди, которые имеют приобретенный после болезни иммунитет. Эта когорта населения может быть меньше поражена при возникновении вспышки "дельта" штамма, а поэтому мы рассчитываем, что и нагрузка на нашу медицинскую систему будет меньше, чем во время предыдущих сезонных вспышек. Но мы готовимся и к худшим сценариям", — подытожил он.

Напомним, ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе в новом исследовании выяснили, какие вакцины могут годами защищать от коронавируса. Подробно об этом читайте здесь.

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