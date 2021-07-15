"Готовимся к этому": в Минздраве рассказали о повторном курсе вакцинации от коронавируса в Украине

"Готовимся к этому": в Минздраве рассказали о повторном курсе вакцинации от коронавируса в Украине

По состоянию на сейчас возможны несколько вариантов насчет дальнейшей вакцинации.

В Украине могут ввести повторную вакцинацию от коронавируса для лиц, прошедших первый курс прививок. Такую возможность допустил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Об этом пишет РБК-Украина.

По его словам, в приоритете Минздрава вакцинация большинства населения крайней мере первыми двумя дозами. Но при необходимости в Украине могут организовать и повторный комплекс прививок, в Минздраве готовятся к вероятности такого развития событий.

"Допускаем. Готовимся к этому вопросу. В приоритете, чтобы хотя бы один курс получили большинство украинцев. Но мы понимаем, что если будут реальные данные и рекомендации проводить второй комплекс прививок, то те украинцы, которые проактивно настроены по вакцинации, 100% придут и сделают прививки ... Если будут исследования о том, что действительно нужно делать третью бустерную дозу, мы тоже будем это делать", — заявил Виктор Ляшко.

Ляшко объяснил, что сейчас возможно несколько вариантов насчет дальнейшей вакцинации: повторный курс из двух прививок или третья бустерная доза.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, или обяжут ли украинцев вакцинироваться от коронавируса.

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