"Готовимся к разным сценариям": в Минэнерго рассказали о потенциальных отключениях света и графиках

Сейчас ситуация в энергосистеме стабильна, поэтому отключения света не планируются. Однако она изменится, если россияне будут атаковать инфраструктуру.

Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Следует быть готовыми ко всему

По словам Гринчук, спланировать объемы атак и повреждений, которые могут быть – очень тяжело. Так же, обычными причинами отключений могут быть неблагоприятные погодные условия, но это все, что бывает обычно постоянно. На это украинские специалисты очень быстро реагируют.

"Трудно спрогнозировать, какой будет эта зима. Мы готовимся к разным сценариям, которые могут быть. И, конечно, нами подготовлены графики отключений для тех случаев, когда все-таки их придется применять в случае атак и тяжелых повреждений", – констатировала Гринчук.

Гринчук добавляет, что у Украины уже накопился опыт по предыдущему отопительному сезону. Мы понимаем, как нужно действовать и быстро все восстанавливать.

"И графики мы в любом случае подготовили для того, чтобы если придется их применить, они были максимально справедливы", – подытожили в Минэнерго.

Ранее президент Владимир Зеленский заметил, что с наступлением холодов ударов со стороны России станет больше.

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