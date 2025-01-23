Готовит ли армия РФ наступление на юге: Виталий Ким рассказал о ситуации

В декабре 2024-го некоторые эксперты предупреждали о возможном новом наступлении оккупантов на юге – в Запорожской и Херсонской областях Сейчас не фиксируется активность врага на юге. ВСУ контролируют ситуацию.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире "День.LIVE".

По его словам, военные не фиксируют активность армии РФ в Запорожской области и на правобережной части Херсонской области.

"Все три лодки, которые у них (россиян — Ред.), лежат на дне Днепра", — рассказал глава ОВА.

Кроме того, на юге Украины сейчас снизилась активность обстрелов, если сравнивать с концом 2022 года. В Николаевской области под обстрелами оккупантов находятся две громады, однако в Херсонской области — гораздо больше.

Напомним, военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев назвал главную проблему фронта. По его словам, в рядах ВСУ следует провести полный аудит и понять, сколько людей реально держит конкретный километр фронта.

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