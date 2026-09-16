Готовит ли Беларусь новый удар: в ГПСУ рассказали, что происходит у границы с Украиной

Угроза нападения со стороны Беларуси

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По состоянию на 16 сентября, Украина не фиксирует усиление белорусских военных подразделений непосредственно у границы. Речь не идет ни о личном составе, ни о технике.

Об этом в эфире «День.LIVE» сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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По его словам, Беларусь продолжает проводить проверки боеготовности и военные учения. В то же время признаков наращивания сил вблизи украинской границы не наблюдается.

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Демченко отметил, что Минск, по его мнению, пытается избегать прямого масштабного привлечения собственной армии к войне против Украины.

В то же время, остается риск использования Россией белорусской территории как плацдарма. Это может произойти в случае, если у РФ будет дополнительный ресурс для активизации своих действий в этом направлении.

Украина, со своей стороны, продолжает усиливать оборону границы. В частности, речь идет об обустройстве фортификаций и минно-взрывных заграждений на наиболее угрожающих участках.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о проверке белорусской армии на готовность к мобилизации и войне. По его словам, уже проверены танковые и мотострелковые части, а ныне проверяют артиллерийские бригады. В то же время, белорусский диктатор уверяет, что Минск не планирует нападать на соседние государства. В ISW отметили, что с 2022 года Лукашенко избегает прямого привлечения белорусских военных к российским операциям против Украины. В СНБО также считают, что военные маневры Минска могут стать попыткой создать напряженность в Европе.

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Лукашенко заявил о возможности мобилизации в Беларуси и поручил проверить готовность армии. В СНБО Украины отреагировали на военные маневры Минска и отметили необходимость учитывать этот фактор. В то же время, Украина следит за ситуацией на белорусском направлении.

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