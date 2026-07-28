Готовит ли Иран удар по Украине: какое предупреждение сделали в СНБО

Собирается ли Иран бить по Украине / © Associated Press

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Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, есть ли прямая угроза ракетных ударов из Ирана по Украине после угроз руководителей страны. По его словам, сейчас нет официальных данных о намерении Ирана ударить по Украине.

Об этом Коваленко пишет в Telegram.

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Собирается ли Иран ударить по Украине: что известно

По словам Коваленко, нет официальных данных о том, собирается ли Иран бить по Украине баллистическими ракетами.

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«Пока нет официальных данных о намерении Ирана бить ракетами по Украине. Отдельно добавлю, чтобы избежать манипуляций: официальных данных (именно официальных) о подготовке такого удара пока нет. Но оружие у Ирана для таких действий потенциально есть», — пишет глава ЦПД.

Напомним, глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрагим Азизи опубликовал заявление с угрозами в адрес Украины. Он заявил, что любое нападение на Иран будет иметь последствия, а Киев «в скором времени поймет», что Исламская Республика никому не остается должна.

Поводом для угроз стали заявления президента Украины Владимира Зеленского о поражении Силами обороны ряда военных целей в РФ и объектов в акватории Каспийского моря, в том числе судов, которые могли перевозить военные грузы из Ирана.

В ответ МИД Ирана и глава ведомства Аббас Аракчи назвали удары «актом агрессии» и обвинили Украину в атаке на судно в Оманском заливе якобы «по приказу Израиля».

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Напомним, после заявлений иранских чиновников о возможном ответе Украины аналитики Defense Express определили, какие баллистические ракеты средней дальности из арсенала Тегерана теоретически способны достичь украинской территории.

К ним относятся Ghadr, Emad и твердотопливная Sejjil с дальностью около 2 тысяч километров, а также Khorramshahr, модификации которой могут преодолевать до 4 тысяч километров.

Наиболее опасной специалисты считают именно Khorramshahr, поскольку Иран разработал для нее боевую часть с суббоеприпасами, разделяемую на несколько элементов и существенно усложняющую работу противоракетной обороны.

Для эффективного противодействия таким угрозам нужны современные системы ПРО, такие как THAAD, Arrow-2 и Arrow-3, а также Patriot, эффективность которых зависит от скорости и траектории конкретной цели.

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