Готовит ли РФ новый поход на Черниговщину: в ВСУ оценили угрозу

В ВСУ объяснили, есть ли признаки формирования ударных группировок врага для наступления на Черниговскую область.

Почему наступление на Черниговщину сейчас маловероятно

По состоянию на декабрь 2025 года угроза широкомасштабного российского наступления на Черниговскую область маловероятна.

Об этом сообщило главное управление коммуникаций ВСУ в ответ на запрос LIGA.net.

«Возможность проведения вооруженными силами России широкомасштабных наступательных действий на территории Черниговской области исходя из оценки ситуации, направлений сосредоточения основных усилий и развернутых ими сил и средств в краткосрочной перспективе оценивается как маловероятная», — оценили в ВСУ.

По словам военных, за последние три месяца нет признаков формирования новых ударных группировок. Также отсутствуют существенные изменения в составе и численности оккупантов у границы.

Основные усилия россияне сосредоточивают на обстрелах приграничных территорий Черниговской области. Они применяют управляемые авиабомбы, РСЗО, артиллерию и разные типы дронов, чтобы уничтожать пограничные города и села Черниговщины.

Также сохраняется угроза применения вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

В ВСУ заверили, что угрозы «наступления на Чернигов» от российских пропагандистов и приказ российского диктатора Путина о создании так называемой «зоны безопасности» вдоль границ Харьковской, Сумской и Черниговской областей являются давлением на украинское общество для распространения паники и ослабления позиций Украины.

Ранее в СНБО объяснили, действительно ли РФ готовит наступление на Чернигов.

