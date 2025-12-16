Готовит ли РФ новый поход на Черниговщину: в ВСУ оценили угрозу

Почему наступление на Черниговщину сейчас маловероятно

По состоянию на декабрь 2025 года угроза широкомасштабного российского наступления на Черниговскую область маловероятна.

Об этом сообщило главное управление коммуникаций ВСУ в ответ на запрос LIGA.net.

«Возможность проведения вооруженными силами России широкомасштабных наступательных действий на территории Черниговской области исходя из оценки ситуации, направлений сосредоточения основных усилий и развернутых ими сил и средств в краткосрочной перспективе оценивается как маловероятная», — оценили в ВСУ.

По словам военных, за последние три месяца нет признаков формирования новых ударных группировок. Также отсутствуют существенные изменения в составе и численности оккупантов у границы.

Основные усилия россияне сосредоточивают на обстрелах приграничных территорий Черниговской области. Они применяют управляемые авиабомбы, РСЗО, артиллерию и разные типы дронов, чтобы уничтожать пограничные города и села Черниговщины.

Также сохраняется угроза применения вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

В ВСУ заверили, что угрозы «наступления на Чернигов» от российских пропагандистов и приказ российского диктатора Путина о создании так называемой «зоны безопасности» вдоль границ Харьковской, Сумской и Черниговской областей являются давлением на украинское общество для распространения паники и ослабления позиций Украины.

