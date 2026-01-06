Готовит ли Россия массированный удар по Украине во время похолодания: военный объяснил ситуацию

Атака по Украине / © ТСН

В ближайшие дни, в частности на выходные, в Украине ожидается кратковременное снижение температуры. Это вызывает опасения относительно возможных массированных атак врага на энергетическую инфраструктуру, чтобы нанести максимальный ущерб в мороз. Однако военный обозреватель считает такой сценарий маловероятным именно из-за привязки к погоде.

Об этом в эфире «Киев 24» рассказал майор в отставке Алексей Гетьман.

По словам эксперта, россияне вряд ли готовили воздушную атаку специально под это похолодание. Главный аргумент — время, необходимое для подготовки, не совпадает с возможностями синоптиков.

Гетман напомнил, что перемещение самолетов с Дальнего Востока на аэродромы базирования, такие как Энгельс или Оленья, а также подвоз и загрузка ракет — это длительная процедура.

«Процедура занимает неделю, например. То есть, подготовиться, перегнать самолеты — это до двух недель. То есть, они две недели назад знали точно прогноз, что у нас на выходной будет похолодание? Невозможно», — подчеркнул военный.

Он подчеркнул, что точный прогноз погоды можно получить всего на 2-3 дня вперед. Если речь идет о неделях, точность существенно падает.

Почему невозможно подготовить удар «под прогноз»

Кроме логистики существует еще и технологический аспект планирования атаки. Это не просто взлет самолетов, а комплекс мер, требующий согласования между разными родами войск.

«Если они знают, что через 3 дня будет холодно, через 3 дня подготовить массовую атаку невозможно. Это самолеты, наземные ракеты. Это комплекс», — объяснил Гетьман.

Эксперт детализировал этапы подготовки, которые невозможно ускорить. Каждой ракете прописывается индивидуальное летное задание (маршрут, высота, маневры). Также каждому бомбардировщику устанавливается план полета и пусков.

По словам эксперта, действия согласовываются между наземными пусковыми установками, авиацией и флотом.

«Это достаточно серьезная подготовка работы. И через день-два ее просто технологически невозможно сделать», — подытожил Гетьман.

Напомним, синоптикиня предупредила о резком изменении погоды в Украине уже на этой неделе. По прогнозу Наталки Диденко, страну накроют снег, мокрый снег, сильный ветер и гололедица, особая опасность в ночь на 7 января. Самое ощутимое похолодание ожидается 9–10 января, однако сильные морозы продлятся недолго и начнут отступать уже до 14 января.