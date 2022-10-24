"Готовит почву, чтобы сгладить сдачу города": Кирилл Буданов о генерале Суровикине и деоккупации Херсона

Российский генерал Суровикин будет отвечать за локальный проигрыш, и уже сейчас готовит основу для его сглаживания.

Жестокие атаки по территории Украины больше не пугают украинцев, а приказы генерала Суровикина по поводу террора населения не могут повлиять на ход войны.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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По мнению Буданова, именно Суровикин несет ответственность за так называемую спецоперацию в Украине, поскольку именно он отдает приказы и ставит под ними свою подпись.

"Он – официально назначенное лицо, ведущее так называемую "специальную военную операцию в Украине". То есть он как раз единственный человек с юридической точки зрения, который за это лично отвечает. Это его распоряжение, и там должна стоять его подпись. Не следует его как недооценивать, так и переоценивать не стоит. Он ничего не изменит, это я вам могу сказать прямо. Жестокостью здесь уже никого не удивишь. Если бы это было сделано в первые дни полномасштабной войны, то, пожалуй, это было бы имело результат. Сейчас уже нет. Слишком много жертв, слишком долгое время прошло, люди привыкли к взрывам, к убийствам, к гибели. Ко всему привыкли. Здесь уже так не сработает", — считает Кирилл Буданов.

Он добавил, что в России сейчас понимают, что все идет к проигрышу, как глобальному, так и локальному на местах.

"Если о глобальном проигрыше он может сказать, что "это не мое дело", а вот за локальный – именно Суровикин будет отвечать. Он готовит почву для того, чтобы, если будет принято решение о сдаче города, или их просто выбьют оттуда, чтобы почва была подготовлена и как-то сгладить это все", — сказал Буданов.

Напомним, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявление Генштаба ВСУ о росте угрозы со стороны Беларуси. Он подтвердил, что Россия перебрасывает в Беларусь свои подразделения, но этого количества недостаточно для формирования ударных групп для наступления.

Также главный разведчик Украины Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост будет разрушен после того, как остров вернется в состав Украины.

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