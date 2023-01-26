"Готовит выход из бангкокского котла": Сеть взорвалась мемами о поездке Тищенко в Таиланд

Тищенко попал в очередной скандал и его исключили из "Слуги народа".

Сеть взорвалась мемами после того, как стало известно о поездке Николая Тищенко в Таиланд на 11-м месяце полномасштабной войны в Украине. Украинцы шутят, что уже исключенный из "Слуги народа" народный депутат на фото из Бангкока не знал о последних новостях из-за плохого Интернета.

ТСН.ua собрал реакцию соцсетей на "рабочую поездку" Тищенко.

"А там интернет плохой, он вероятно и не знает еще последних новостей)",

"Немного режет глаз отсутствие бронежилета и желтой изоленты на штанах",

Николай Тищенко поехал в Таиланд в "украинское общество" / Фото: ТСН.ua

"Готовит выход из бангкокского котла, готовит группу прорыва",

"Рецепты украинской политической кухни...Котлета по-тайски)",

Скриншот

"Пункт Незламності откроет?",

"Нужный визит. Вовремя. Будем ждать мощный парламентский десант. Спасибо за работу!",

Фото из открытых источников

"СНБО: запрещает нардепам уезжать из страны во время военного положения. Николай Тищенко: ни слова больше",

"Операция Пхукет. Разведчик Николай "Пхи-Пхи" Тищенко. Еще никогда страница посольства Украины в Таиланде не привлекала столько внимания",

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

"А вы не слышали о Таиландском котле, нет? А Коля Тищенко мужественно держит там оборону!" — пишут украинцы в Facebook.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Действительно ли вакцинирован Николай Тищенко

Читайте также: