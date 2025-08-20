Воздушная тревога вечером 20 августа / © ТСН.ua

Поздним вечером 20 августа российские войска снова запустили в небо над Украиной «рои Шахедов».

Об этом пишут Воздушные силы ВСУ.

Маршрут движения «Шахедов» по информации Воздушных сил по состоянию на 22:15:

Новая группа ударных БпЛА на западе Херсона ➡️ курсом на Николаевщину/Одесщину.

Группа вражеских БПЛА на Днепропетровщине ➡️ курсом на север.

Ударные БпЛА в Николаевской области ➡️ в направлении Кировоградщины.

Группа «шахедов» на границе Николаевщины и Кировоградщины ➡️ в западном направлении.

Ударные БпЛА в Харьковской области ➡️ в направлении Потавщины и Кировоградщины.

Группа «шахедов» в Полтавской области ➡️ в западном направлении.

Ударные БПЛА на Сумщине ➡️ в направлении Полтавщины и Черниговщины.

Группа вражеских БПЛА на Черниговщине ➡️ курсом на Киевщину.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:36

По информации мониторинговых пабликов, в воздухе фиксируется 100 Шахедов и БпЛа-имитаторов. Однако пуски продолжаются, и количество дронов может увеличиться до 200-300.

Напомним, минувшей ночью в Польше, в селе Осени Люблинского уезда на востоке Польши взорвался военный беспилотник.

Польские СМИ сразу сообщили, что это российский «Шахед», однако официальная Варшава долго колебалась по поводу окончательных оценок. Впрочем, Польша была вынуждена признать, что дрон — российский.