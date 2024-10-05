Готовится ли РФ к новому наступлению на Харьков: военный ответил

Армия РФ пытается продвигаться по Харьковской области. Оккупанты хотят взять Харьков под огневой контроль. Украинские военные готовятся к обострению на этом участке фронта в ближайшее время.

Об этом в эфире телемарафона заявил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

По его словам, оккупанты могут активизироваться в районе села Липцы. Туда уже завезли подразделения с "кадыровцами", которые будут заставлять россиян выполнять боевые задания.

Москва хочет, чтобы их войска приблизились к Харькову и взяли под огневой контроль отдельные районы города. Кроме того, целью РФ является Волчанск. Враг хочет полностью оккупировать его, чтобы создать плацдарм для продвижения войск на Купянском направлении.

"Город Волчанск почти стерт до основания, но Силы обороны удерживают позиции, и большая часть города под нашим контролем. У противника нет успеха в продвижении... В этом случае они смогут нарабатывать возможности по форсированию реки Оскол, и, как следствие, — оккупации и правобережного Купянска, являющегося одной из господствующих высот", — подчеркнул Федоренко.

Напомним, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко заявил, что РФ сосредоточила полмиллиона человек. В частности, россиянам поставлена задача максимально захватить территорию Донецкой области.

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