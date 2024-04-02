Готовиться ли украинцам к обстрелам "Калибрами": мнение военного эксперта

Армия РФ долго накапливала противокорабельные ракеты "Калибр". Так, она может применить их во время массированных атак в ближайшее время.

Об этом 24 канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, последние полгода россияне массово не использовали "Калибры", зато пополняли их запасы. Впрочем, у врага пока достаточно ракет воздушного базирования. И "Калибры", и Х-101, Х-555, Х-55 – это крылатые дозвуковые ракеты.

"Техническая возможность использовать "Калибры" у окупантов есть. Они могут вывести в море до десятка носителей этих ракет. Однако перед захватчиками встала проблема, где перезаряжаться", — говорит Свитан.

Дело в том, что специальная инженерная служба, обслуживающая эти ракеты, расположена в Севастополе, а заходить туда для российских ракетоносителей очень опасно, особенно для подлодок, перезаряжаемых в надводном состоянии. Это очень хорошая цель, по которой могут работать и Storm Shadow, и SCALP, и Нептуны.

"Я думаю, что именно из-за невозможности перезаряжения россияне не используют "Калибры". Хотя технически они сейчас могут провести полный залп. А это почти до сотни ракет в данный момент. Но это технически. Вопрос в целесообразности", — объяснил военный эксперт.

Поэтому украинцам нужно быть очень внимательными и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что российские кафиры долго накапливали ракеты типа "Калибр". Однако вместо них использовали Х-101, поскольку в РФ она считается более эффективной.

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