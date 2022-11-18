"Готовиться надо к худшему": в "Укрэнерго" рассказали, какими будут отключения света

В Украине отключения света могут быть длительными в результате ракетных ударов России по энергетическим объектам. Украинцы должны готовиться к самому худшему.

Об этом рассказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "1+1" в рамках общенационального телемарафона "Единые новости".

"Мы пытаемся сейчас стабилизировать ситуацию. Готовиться, как известно, надо всегда к худшему. Мы понимаем, что враг вообще хочет уничтожить нашу энергосистему, вызвать длительные отключения. Мы работаем над тем, чтобы не дать ему это сделать. Поэтому готовиться надо, возможно, к длительным отключениям, но сейчас мы вводим графики, которые плановые и мы будем делать все для того, чтобы отключения были не очень длительными", — сказал он.

Также Кудрицкий рассказал, какова ситуация с обеспечением электричества критических инфраструктурных объектов, таких, как больницы и школы.

"Такие объекты являются приоритетными для нас, большинство из них оборудованы автономными источниками питания, поэтому ситуация на этих критических объектах стабилизирована", - сказал он.

Обесточение в Украине

В результате российских ракетных ударов энергосистема Украины потерпела беспрецедентные разрушения, и именно для этого необходимы стабилизационные и экстренные отключения электроэнергии.

Есть три типа отключений: плановое, аварийное и экстренное. Впрочем, свет может выключаться не по заранее спланированным графикам из-за непредвиденных ситуаций.

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