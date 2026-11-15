Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией новых массированных ударов по Украине. На фоне этой угрозы российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру, сосредотачивая удары по отдельным регионам в течение нескольких суток.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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По его словам, россияне выбирают отдельный регион как приоритетную цель и в течение нескольких дней атакуют там энергетическую инфраструктуру, в том числе электросети и подстанции.

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«Есть информация от разведки о подготовке россиянами новых массированных ударов», — подчеркнул Зеленский.

РФ атакует энергетику: Зеленский назвал области в самой сложной ситуации

Ранее уже говорилось, что украинский президент также рассказал о сверхсложной ситуации с энергоснабжением в Запорожской области и на Днепровщине после российских атак. Сейчас там продолжаются восстановительные работы, частично электроснабжение уже удалось вернуть.

В то же время, ремонт усложняют новые воздушные тревоги и повторные удары. К работам привлечены необходимые силы, а энергетики оснащены оборудованием для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Зеленский привел статистику российских попаданий с начала сентября. Больше всего их зафиксировали на Днепропетровщине — 131. В Киевской области было 125 попаданий, а в Житомирской и Сумской — более сотни в каждом регионе.

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Президент подчеркнул, что именно эти области имеют больше задач для энергетиков, коммунальных служб и спасателей ГСЧС.

Отдельно Зеленский сообщил о дополнительной энергетической поддержке Европейского Союза. По его словам, соответствующее решение Еврокомиссии было принято на этой неделе после договоренностей с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Украина должна получить дополнительные генераторы, другое оборудование и финансовую помощь. Ресурсы направят прежде всего городам и общинам, наиболее пострадавшим от российских атак.

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