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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Готовится новый удар РФ по Украине: есть информация от разведки — Зеленский

Россия готовит новые массированные атаки по Украине По словам Зеленского, враг сосредотачивает удары по энергетической инфраструктуре отдельных регионов.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Готовится новый удар РФ по Украине: есть информация от разведки — Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией новых массированных ударов по Украине. На фоне этой угрозы российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру, сосредотачивая удары по отдельным регионам в течение нескольких суток.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По его словам, россияне выбирают отдельный регион как приоритетную цель и в течение нескольких дней атакуют там энергетическую инфраструктуру, в том числе электросети и подстанции.

«Есть информация от разведки о подготовке россиянами новых массированных ударов», — подчеркнул Зеленский.

РФ атакует энергетику: Зеленский назвал области в самой сложной ситуации

Ранее уже говорилось, что украинский президент также рассказал о сверхсложной ситуации с энергоснабжением в Запорожской области и на Днепровщине после российских атак. Сейчас там продолжаются восстановительные работы, частично электроснабжение уже удалось вернуть.

В то же время, ремонт усложняют новые воздушные тревоги и повторные удары. К работам привлечены необходимые силы, а энергетики оснащены оборудованием для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Зеленский привел статистику российских попаданий с начала сентября. Больше всего их зафиксировали на Днепропетровщине — 131. В Киевской области было 125 попаданий, а в Житомирской и Сумской — более сотни в каждом регионе.

Президент подчеркнул, что именно эти области имеют больше задач для энергетиков, коммунальных служб и спасателей ГСЧС.

Отдельно Зеленский сообщил о дополнительной энергетической поддержке Европейского Союза. По его словам, соответствующее решение Еврокомиссии было принято на этой неделе после договоренностей с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Украина должна получить дополнительные генераторы, другое оборудование и финансовую помощь. Ресурсы направят прежде всего городам и общинам, наиболее пострадавшим от российских атак.

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