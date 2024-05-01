Готовится соглашение по безопасности с США и не только: главное из обращения Зеленского

Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти готовят семь новых двусторонних соглашений по безопасности, в том числе с Соединенными Штатами Америки.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам в среду, 1 мая.

"В частности, относительно соглашения по безопасности с США. Оружие, финансы, политическое взаимодействие – сегодня работал с командой по конкретным деталям этих документов, и по некоторым из них уже есть предварительный текст соглашений. Каждая из них поддержит нас и в этом году, и в последующие годы – архитектура безопасности на время до вступления в НАТО", – пояснил президент.

Он добавил, что в проекты документов включены более "сильные возможности" для Украины и для совместной безопасности с западными партнерами нашего государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что особое внимание и приоритет уделено защите от российского террора и всему, что может его усилить.

"Второе – европейское направление. Как и на каждом предварительном этапе интеграции с Евросоюзом, многое зависит именно от нашей активности. Украина уже полностью реализовала свою часть обязательств, чтобы в этом июне фактически начать переговоры по вступлению [в ЕС – ред.]", – сообщил президент.

Он отметил, что работа над деталями и аспектами коммуникации ведется вместе с командой юристов-международников.

Владимир Зеленский также напомнил, что Украина продолжает подготовку к Глобальному саммиту мира вместе со Швейцарией.

"Сегодня согласовали финальные штрихи, а также максимально активно работаем для того, чтобы на Саммите было больше лидеров и стран. Это принципиально. Мир может остановить любого агрессора. Если будет действовать в единстве и по правилам большинства — ни одна агрессия не выдержит действительно глобального давления и мы все вместе должны принудить Россию к миру", — подчеркнул президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне с Россией.

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