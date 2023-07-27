"Готовлю иск о защите чести": руководитель музея Голодомора прокомментировала хейт против себя

Исполняющая обязанности директора Национального музея Голодомора-геноцида Леся Гасиджак прокомментировала сайту ТСН.ua хейт в свой адрес.

Напомним, на днях пользователь соцсетей Клим Братковский опубликовал неоднозначный пост, в котором, по мнению многих украинцев, подверг критике внешность и.о.директора музея. Это сообщение вызвало возмущение общества, в защиту руководителя выступило немало публичных украинцев.

Сама Леся Гасиджак в комментарии для ТСН.ua сообщила, что так просто слова Братковского не оставит и готовит иск в суд.

"Пока публично я не отреагировала никак, но готовлю письменное обращение, свою позицию. И готовлю иск в суд против Клима Братковского. О защите чести и деловой репутации. Буду требовать публичного извинения. У меня – историческое образование, опыт работы музейный, а это случай из разряда медицины. Клинический. Мне кажется, что в этом случае должны давать оценку люди с медицинским образованием", — рассказала Леся Гасиджак, отвечая на наши вопросы. В частности, и на то, о чем, по ее мнению, свидетельствует пост Братковского о ней.

"Я на самом деле не читаю всю эту волну, потому что у меня есть куча работы. Знаю, что волна поддержки еще больше. Кроме этого, я удивлена и поражена тем, что в 21 веке в государстве, которое воюет за демократию, есть люди с высшим образованием, юрист, который должен защищать, ведет себя как дикое существо какое. Это очень грустно, потому что за последние 15 лет, мне кажется, в Украине было много сделано для толерантности, для того, что люди, которые отличаются — тоже люди. Травля - это ненормально. Третье, что я увидела — это побочный эффект. О музее узнали те люди, которые не знали о его существовании. Мы попытаемся использовать этот черный хейтинг в пользу музея", — добавила она.

О тех, кто ее поддержал, Леся говорит так: "Я выражаю искреннюю благодарность. Важно, даже когда было сказано одно или два слова поддержки. Они помогают видеть, что сознательных людей много, гораздо больше и это дает надежду".

Редакция ТСН.ua дважды звонила по телефону Братковскому и написала ему в мессенжерах сообщение с предложением высказать свою позицию. Он не отозвался. Редакция ТСН готова выслушать позицию Братковского.

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