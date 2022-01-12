"Готовьте головы к мощным температурным прыжкам": в Украине резко изменится погода

В то же время ночь на четверг будет самой холодной.

В четверг, 13 января, в Украине начнется постепенный процесс потепления. Первыми повышение температуры воздуха встретят западные области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В западных областях 13 января начнется потепление, ожидается от 3° мороза до 2° тепла. Кстати, это потепление уже днем 14 января, на Василия, охватит большую часть Украины. Так что готовьте головы и гардероб к этим мощным температурным прыжкам", – написала она.

Диденко добавила, что в Киеве на Василия, 14 января, потепление направится в оттепель.

В свою очередь в Укргидрометцентре отметили, что в четверг в западные области начнет поступать теплее воздух атлантического происхождения, который в течение пятницы-субботы распространится и на всю территорию нашей страны. Оттепель задержится в Украине и на выходных, 15-16 января.

Что касается осадков, то 14 января ночью в центральных, восточных и южных областях, днем в Украине, кроме южной части и Закарпатья, ожидается небольшой мокрый снег, на западе с дождем. Температура на востоке страны и в Карпатах ночью 8-13° мороза, на остальной территории ночью 2-7° мороза, днем (в западных областях в течение суток) около 0°. 15 января ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны местами 5-8° тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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