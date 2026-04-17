Готовьте кошельки: кому могут выставить дополнительный счет за свет

Украинцам стоит внимательно следить за счетами электроэнергии, ведь за долги могут не только отключить свет, но и выставить дополнительную платежку — до 6000 грн.

Об этом сообщили в YASNO.

В случае несвоевременной оплаты электроснабжение может быть прекращено. А чтобы вернуть свет, придется оплатить не только накопившийся долг, но и услугу повторного подключения. Именно она может стоить до 6 тысяч гривен, что значительно увеличивает финансовую нагрузку.

«Сроки восстановления электроснабжения тоже не мгновенные: в городах это занимает до трех рабочих дней, а в сельской местности — до пяти. Так что затягивание с оплатой может обернуться не только расходами, но и дневным пребыванием без света», — говорится в сообщении.

Если уплатить всю сумму сразу сложно, потребителям предлагают оформить реструктуризацию — это позволяет разделить долг на несколько частей и избежать отключения.

Напомним:

В этом году в Украине сильно подорожала коммуналка. Однако платить его придется не всем. Некоторым украинцам отменили оплату коммунальных услуг.

Согласно новому закону, управляющие компании раз в три месяца будут отчитываться перед жителями за все полученные средства.

Теперь для жителей поврежденного или разрушенного в результате войны жилья станет доступным механизм обследования. Официальное обследование имущества и заключение становятся основанием для автоматического пересчета коммунальных платежей или их остановки.

Если дом разрушен или его эксплуатация невозможна из-за обстрелов — владельцам могут отменить начисление платы за управление многоквартирным домом.

В случае, если квартира или дом непригодны для проживания, владельцам отменят оплату коммунальных услуг.