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Готовьте кошельки, поскольку цены на еду скоро взлетят: сколько будут стоить хлеб, молоко и овощи
Удорожание продуктов в Украине: что будет с ценами на хлеб, молоко и овощи и как это предотвратить
В Украине ожидается очередной рост цен на продукцию. Главными факторами скачка цен стали разрушение логистических цепочек и существенное удорожание горючего.
Об этом в эфире проекта Новости.LIVE «Мир на изломе» заявил финансовый аналитик Алексей Кущ.
По словам эксперта, чтобы уберечь население от финансового удара и удержать цены на базовую корзину, государству необходимо срочно изменить подход к начислению налога на добавленную стоимость (НДС).
Предложения аналитика для защиты покупателей
Льготная ставка на социальные продукты: ввести сниженный НДС на уровне 5–8% для жизненно необходимых товаров (хлеб, молоко, яйца, овощи, фрукты, растительное масло, мука и крупы).
Компенсация за счет роскоши: перекрыть потери бюджета из-за повышения НДС на элитные автомобили, премиальные товары и предметы роскоши.
Кущ отметил, что такая дифференциация налогового бремени позволит амортизировать рост себестоимости базовой пищи и защитить платежеспособность украинцев в сложный период.
Ранее мы писали о том, что, по данным экспертов, доллар до конца сентября готовит «сюрпризы», а текущее затишье — это лишь штиль перед бурей.