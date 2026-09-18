Готовьте кошельки, поскольку цены на еду скоро взлетят: сколько будут стоить хлеб, молоко и овощи

Продукты в супермаркете / © Pixabay

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В Украине ожидается очередной рост цен на продукцию. Главными факторами скачка цен стали разрушение логистических цепочек и существенное удорожание горючего.

Об этом в эфире проекта Новости.LIVE «Мир на изломе» заявил финансовый аналитик Алексей Кущ.

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По словам эксперта, чтобы уберечь население от финансового удара и удержать цены на базовую корзину, государству необходимо срочно изменить подход к начислению налога на добавленную стоимость (НДС).

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Предложения аналитика для защиты покупателей

Льготная ставка на социальные продукты: ввести сниженный НДС на уровне 5–8% для жизненно необходимых товаров (хлеб, молоко, яйца, овощи, фрукты, растительное масло, мука и крупы).

Компенсация за счет роскоши: перекрыть потери бюджета из-за повышения НДС на элитные автомобили, премиальные товары и предметы роскоши.

Кущ отметил, что такая дифференциация налогового бремени позволит амортизировать рост себестоимости базовой пищи и защитить платежеспособность украинцев в сложный период.

Ранее мы писали о том, что, по данным экспертов, доллар до конца сентября готовит «сюрпризы», а текущее затишье — это лишь штиль перед бурей.

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