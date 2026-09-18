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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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463
Время на прочтение
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Готовьте кошельки, поскольку цены на еду скоро взлетят: сколько будут стоить хлеб, молоко и овощи

Удорожание продуктов в Украине: что будет с ценами на хлеб, молоко и овощи и как это предотвратить

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Продукты в супермаркете

Продукты в супермаркете / © Pixabay

В Украине ожидается очередной рост цен на продукцию. Главными факторами скачка цен стали разрушение логистических цепочек и существенное удорожание горючего.

Об этом в эфире проекта Новости.LIVE «Мир на изломе» заявил финансовый аналитик Алексей Кущ.

По словам эксперта, чтобы уберечь население от финансового удара и удержать цены на базовую корзину, государству необходимо срочно изменить подход к начислению налога на добавленную стоимость (НДС).

Предложения аналитика для защиты покупателей

  • Льготная ставка на социальные продукты: ввести сниженный НДС на уровне 5–8% для жизненно необходимых товаров (хлеб, молоко, яйца, овощи, фрукты, растительное масло, мука и крупы).

  • Компенсация за счет роскоши: перекрыть потери бюджета из-за повышения НДС на элитные автомобили, премиальные товары и предметы роскоши.

Кущ отметил, что такая дифференциация налогового бремени позволит амортизировать рост себестоимости базовой пищи и защитить платежеспособность украинцев в сложный период.

Ранее мы писали о том, что, по данным экспертов, доллар до конца сентября готовит «сюрпризы», а текущее затишье — это лишь штиль перед бурей.

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