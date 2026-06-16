Хлеб / © iStock

Реклама

В Украине в ближайшее время ожидается существенная переписка ценников на базовые продукты питания. Больше всего удар по кошелькам украинцев ощутим при покупке хлеба, который может стремительно взлететь в цене.

Об этом в эфире программы Новости.LIVE заявил народный депутат Украины Дмитрий Соломчук.

Почему дорожает хлеб и чего ждать от цен на мясо?

По словам парламентария, главными драйверами роста стоимости хлебобулочных изделий являются два фактора: удорожание энергоносителей и рост цен на пшеницу. Поэтому скачок стоимости хлеба на 15–20% является вполне реальным сценарием уже в обозримом будущем.

Реклама

Кроме хлеба, штормит и мясной рынок. Однако здесь ситуация будет больше зависеть от внешних факторов.

«Цены на курятину могут колебаться около 15 гривен. Все будет зависеть от текущей ситуации с экспортом», — отметил Дмитрий Соломчук.

Фермеры беднеют, магазины богатеют

Отдельно нардеп обратил внимание на крайне странную, даже парадоксальную ситуацию, сложившуюся в молочном секторе. Пока украинцы видят в супермаркетах все более высокие ценники на молоко, сыр и масло, реальные производители сырья терпят убытки.

Закупочная цена молока у фермеров упала: с 22 до 16,5 грн за литр. В то же время цены на полках супермаркетов при этом продолжают неустанно ползти вверх.

Реклама

По мнению Соломчука, корень проблемы кроется в посредниках и ритейле. Одной из главных причин такого разрыва есть огромные наценки торговых сетей, а также разнообразные дополнительные платежи (бонусы и маркетинговые сборы), которые супермаркеты заставляют платить поставщикам продукции.

Напомним, по прогнозу финансового аналитика Алексея Куща, осенью на украинском рынке продовольствия ожидается мощная инфляционная волна из-за роста расходов фермеров на горючее и удобрения, а наиболее ощутимый удар по ценам придется на зиму.

Новости партнеров