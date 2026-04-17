Украину накрывает новое похолодание / © Associated Press

В пятницу, 17 апреля, синоптическая ситуация в Украине начнет меняться: атмосферные фронты принесут дожди и первые признаки серьезного похолодания.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что в пятницу и субботу, 17-18 апреля, циклонические вихри над Беларусью и Турцией обеспечат в Украине кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днем — от +12 до +17 градусов тепла.

В то же время синоптик предупредил, что в воскресенье, 19 апреля, страну накроет волна относительной стужи.

«С усиленным ветром будет поступать сухой арктический воздух. Температура ночью 2-7º тепла, днем 10-15º. Местами будет выпадать небольшой дождь», — отметил метеоролог.

По данным Украинского гидрометцентра, в Украине 17 апреля погоду в большинстве областей будет предопределять атмосферный фронт, который будет перемещаться с северо-запада и вызовет небольшой дождь. Осадков не предвидится только в юго-восточной части страны, где будет господствовать поле повышенного давления.

«Юго-западный ветер перед фронтом после его прохождения в западных и северных областях будет переходить на северо-западный и нести прохладный воздух со скоростью 5-10 м/с», — сообщают в гидрометцентре.

Температура воздуха будет колебаться от +8 градусов тепла ночью до +16 градусов тепла днем. На Закарпатье и юго-востоке страны столбики термометров будут показывать от +14 до +19 градусов выше нуля.

Погода в Украине 17 апреля / © Укргидрометцентр

В то же время в Украинском гидрометцентре предупреждают о значительной снеголавинной опасности (3 уровень) на высокогорье восточной части Закарпатья. Из-за оттепели и осадков угроза схода лавин будет сохраняться 16-17 апреля.

Предупреждение о снеголавинной опасности / © Укргидрометцентр

