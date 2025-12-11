- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 180
- Время на прочтение
- 1 мин
Готовьте павербанки: "Укрэнерго" предупредило о графиках отключений на 12 декабря
В пятницу, 12 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики отключений электроэнергии как для бытовых потребителей, так и для промышленности.
Ситуация в энергосистеме остается сложной. НЭК «Укрэнерго» сообщила о введении ограничений потребления электроэнергии на пятницу, 12 декабря.
Об этом говорится в официальном сообщении компании в Telegram.
Что ждет потребителей 12 декабря
Согласно распоряжению диспетчерского центра, завтра во всех регионах Украины будут действовать два типа ограничений:
Графики почасовых отключений (ГПО) – для бытовых потребителей.
Графики ограничения мощности (ГОП) – для промышленных предприятий и бизнеса.
Причина ограничений
Энергетики объясняют вынужденные меры последствиями массированных российских атак.
«Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», – отметили в «Укрэнерго».
Где смотреть свой график
В компании предупреждают, что ситуация в энергосистеме может динамично изменяться. Точное время отключений и объем ограничений по конкретному адресу нужно узнавать на официальных сайтах, страницах в соцсетях вашего облэнерго или сайтах СМИ, публикующих почасовые графики отключений по всем регионам Украины.
Энергетики также обратились к украинцам с просьбой: когда свет появляется по графику, потребляйте его бережно, чтобы снизить нагрузку на сеть.
Напомним, в одном из городов Украины вводится режим жесткой экономии света. В частности, в режим экономии переведут уличное освещение.