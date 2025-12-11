Готовьте павербанки: "Укрэнерго" предупредило о графиках отключений на 12 декабря

Отключение света в Украине на пятницу, 12 декабря

Ситуация в энергосистеме остается сложной. НЭК «Укрэнерго» сообщила о введении ограничений потребления электроэнергии на пятницу, 12 декабря.

Об этом говорится в официальном сообщении компании в Telegram.

Что ждет потребителей 12 декабря

Согласно распоряжению диспетчерского центра, завтра во всех регионах Украины будут действовать два типа ограничений:

Графики почасовых отключений (ГПО) – для бытовых потребителей. Графики ограничения мощности (ГОП) – для промышленных предприятий и бизнеса.

Причина ограничений

Энергетики объясняют вынужденные меры последствиями массированных российских атак.

«Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», – отметили в «Укрэнерго».

Где смотреть свой график

В компании предупреждают, что ситуация в энергосистеме может динамично изменяться. Точное время отключений и объем ограничений по конкретному адресу нужно узнавать на официальных сайтах, страницах в соцсетях вашего облэнерго или сайтах СМИ, публикующих почасовые графики отключений по всем регионам Украины.

Энергетики также обратились к украинцам с просьбой: когда свет появляется по графику, потребляйте его бережно, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Напомним, в одном из городов Украины вводится режим жесткой экономии света. В частности, в режим экономии переведут уличное освещение.