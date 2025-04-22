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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Когда в Украину придет холод: синоптикиня раскрыла сроки

Направление воздушных потоков изменится с южного на частично северное, что приведет к снижению температурного фона.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Синоптикиня анонсировала похолодание в Украине

Синоптикиня анонсировала похолодание в Украине.

Начиная с ближайших выходных в Украине ожидается изменение синоптической ситуации, что приведет к ощутимому снижению температуры.

Об этом сообщила синоптика Натали Птуха на телемарафоне.

По ее словам, направление воздушных потоков изменится с южного на частично северное, что приведет к снижению температурного фона. Однако, насколько значительным будет похолодание и стоит ли ожидать заморозков, говорить рано.

Птуха отметила, что вероятность ночных заморозков будет зависеть от облачности и осадков. Осадки и значительная облачность могут предотвратить снижение температуры до заморозков.

"Поэтому мы мониторим ситуацию и советуем следить за предупреждениями Укргидрометцентра", – подчеркнула синоптика.

Ранее мы сообщали, что 23 апреля Украина будет среди самых теплых стран Европы. В большинстве областей температура воздуха будет днем колебаться в пределах +20...+26 градусов.

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