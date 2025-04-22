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Когда в Украину придет холод: синоптикиня раскрыла сроки
Направление воздушных потоков изменится с южного на частично северное, что приведет к снижению температурного фона.
Начиная с ближайших выходных в Украине ожидается изменение синоптической ситуации, что приведет к ощутимому снижению температуры.
Об этом сообщила синоптика Натали Птуха на телемарафоне.
По ее словам, направление воздушных потоков изменится с южного на частично северное, что приведет к снижению температурного фона. Однако, насколько значительным будет похолодание и стоит ли ожидать заморозков, говорить рано.
Птуха отметила, что вероятность ночных заморозков будет зависеть от облачности и осадков. Осадки и значительная облачность могут предотвратить снижение температуры до заморозков.
"Поэтому мы мониторим ситуацию и советуем следить за предупреждениями Укргидрометцентра", – подчеркнула синоптика.
Ранее мы сообщали, что 23 апреля Украина будет среди самых теплых стран Европы. В большинстве областей температура воздуха будет днем колебаться в пределах +20...+26 градусов.