Когда в Украину придет холод: синоптикиня раскрыла сроки

Синоптикиня анонсировала похолодание в Украине.

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Начиная с ближайших выходных в Украине ожидается изменение синоптической ситуации, что приведет к ощутимому снижению температуры.

Об этом сообщила синоптика Натали Птуха на телемарафоне.

По ее словам, направление воздушных потоков изменится с южного на частично северное, что приведет к снижению температурного фона. Однако, насколько значительным будет похолодание и стоит ли ожидать заморозков, говорить рано.

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Птуха отметила, что вероятность ночных заморозков будет зависеть от облачности и осадков. Осадки и значительная облачность могут предотвратить снижение температуры до заморозков.

"Поэтому мы мониторим ситуацию и советуем следить за предупреждениями Укргидрометцентра", – подчеркнула синоптика.

Ранее мы сообщали, что 23 апреля Украина будет среди самых теплых стран Европы. В большинстве областей температура воздуха будет днем колебаться в пределах +20...+26 градусов.