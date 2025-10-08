Готовьте зонты и шапки: какой будет погода в Украине 9 октября

Прогноз погоды на 9 октября. / © ТСН

Уже завтра, 9 октября, активный циклон из Крыма охватит почти всю Украину, принеся облачную и дождливую погоду. Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, где будет холоднее, а где еще задержится тепло, и предупредила об опасности для метеопатов.

Об этом она написала на своей странице.

Где ждать осадков

По прогнозу синоптикини, в четверг в Украине будет преобладать влажная и облачная погода. Активный циклон, смещающийся к северу, принесет с собой периодические дожди в большинство областей.

В то же время, по словам Диденко, крайняя мера страны и часть центральных областей смогут избежать серьезных осадков. Днем также должно попустить в Одесской и Николаевской областях. Однако общая картина по стране будет оставаться дождливой.

Температура воздуха будет очень неоднородной. В большинстве областей столбики термометров в течение дня будут колебаться в пределах +10…+13 градусов.

Однако теплая полоса вытянется от Одесщины до Полтавщины, где ожидается комфортные +14…+19 градусов. Зато холоднее всего будет на Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области — ниже +10 градусов. Традиционно прохладно будет и в Карпатах.

Погода в Киеве

В столице 9 октября также будет царить осень. Киевлян ожидает облачный и влажный день. Температура воздуха днем поднимется до +12 градусов.

Наталья Диденко отдельно обратилась к метеочувствительным людям, которым может быть не до шуток из-за такого резкого перехода к типичной осени. «Метеопаты сочувствуем», — отметила она.

Синоптикиня посоветовала украинцам одеваться по погоде, не забывать о шапках, капюшонах и зонтах. Она также предостерегла от самолечения кофе и глинтвейном при плохом самочувствии, советуя консультироваться с врачами. Судя по всему, на бабье лето в ближайшее время рассчитывать не стоит.

Напомним, ученый Украинского гидрометеорологического института Виталий Шпиг предупредил, что из-за климатических изменений экстремальные погодные явления, такие как аномальная жара, засухи, разрушительные ливни и град, станут для Украины обыденностью.

По его прогнозу, южные и восточные области будут все больше страдать от засух, тогда как для остальной территории вырастет угроза внезапных потопов, подобных недавнему в Одессе, и граду. Особенно уязвим Киев, который из-за плотной застройки превращается в «остров тепла» с жаркими днями, теплыми ночами и высоким риском подтоплений улиц.