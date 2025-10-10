"Готовьтесь": эксперт дал жуткий прогноз, какой будет зима для украинцев

Блэкаут / © ТСН.ua

Этой зимой Россия может нанести до 40 массированных ударов по энергосистеме Украины, атакуя инфраструктуру в среднем каждые 3-4 дня.

Об этом рассказал эксперт по энергетике Андрей Закревский.

По словам заместителя директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрея Закревского, россияне меняют подход к обстрелам. Если раньше они пытались наносить удары по всей территории одновременно, то сейчас перешли к другой тактике.

«Будут точечные удары… они сейчас будут брать один, два, три объекта и массированно на них нападать», — пояснил эксперт.

Это означает, что под угрозой может оказаться любой район страны.

«Всегда есть вероятность того, что вашему району достанется», — предупредил Закревский.

Неутешительный прогноз

Эксперт произвел арифметический подсчет на основе текущей частоты российских атак. По его прогнозу, в ближайшие 4,5 месяца осенне-зимнего периода Украина может испытать значительное количество ударов.

«Чисто арифметически я счел, что до 40 таких ударов может быть в течение осенне-зимнего периода», — отметил он.

Это значит, что украинцам нужно быть готовыми к атакам на инфраструктуру в среднем каждые 3-4 дня.

Как подготовиться: советы эксперта

Учитывая возможность регулярных и длительных отключений, Андрей Закревский настоятельно рекомендует украинцам не игнорировать опыт предыдущих сезонов и подготовиться заранее. Главные советы:

Совершить трехдневные запасы воды дома.

Быть готовым к отключениям света продолжительностью 6-8 часов.

Он также добавил, что скорость восстановления поврежденных объектов будет зависеть от наличия запчастей, специалистов и эффективности использования средств, направленных на ремонт.

Напомним, мэры ряда украинских городов предупреждают о сверхтяжелой зиме. В частности, глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив прогнозирует проблемы с газоснабжением, к которым население менее готово, чем к отключениям света.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов считает будущую зиму самой сложной для города из-за недавних разрушительных атак на ключевые электроподстанции.