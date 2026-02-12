Готовьтесь к морозам и темноте: Шмигаль рассказал, что будет со светом на следующей неделе

Министр энергетики Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

После очередного массированного ракетного удара врага восстановление поврежденных объектов продолжается непрерывно, однако дефицит мощности остается значительным. Больше всего от атак пострадала инфраструктура в Киеве, а также в Одесской и Днепровской областях, где энергетики вынуждены применять жесткие ограничения потребления.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмигаль в своем официальном Telegram-канале.

Министр энергетики призвал коммунальные службы и ремонтные бригады максимально ускориться, ведь погода готовит новые испытания.

Свет 3 через 7: реальность ближайших дней

Глава Минэнерго озвучил нелестную статистику текущего состояния сети. В большинстве зон отключений свет появляется в домах украинцев только на 3–4 часа, после чего наступает период тьмы продолжительностью 7–8 часов.

В отдельных сложных случаях ситуация еще хуже — электроснабжение доступно всего 2–3 часа в сутки. Дополнительной угрозой становится погода: на следующей неделе в Украину вернутся сильные морозы, что неизбежно приведет к росту потребления электричества и дополнительной нагрузке на систему. В столице над ликвидацией последствий уже работают 62 бригады.

Тысячи тонн помощи от партнеров

Пока энергетики чинят сети, международные партнеры продолжают отправлять необходимое оборудование. Только за последние сутки из распределительных хабов министерства отгрузили более 13 тонн грузов. Среди полученного – генераторы, силовые трансформаторы, выключатели и гидравлические агрегаты.

География помощи поражает:

Молдавия передала автоматические выключатели и трансформаторы.

Литва направила 46 генераторов для нужд Минобороны, еще 3 — в пути.

ЕС предоставил 500 генераторов Киеву.

Швейцария и Швеция готовят для передачи более 230 генераторов.

Всего за последние недели Украина получила более 714 тонн оборудования, уже распределяемого между регионами для стабилизации энергосистемы. Также, по словам министра, параллельно с ремонтами уже началась подготовка к следующему отопительному сезону.

Напомним, специалисты прогнозируют, что уже в ближайшее время украинцы смогут насладиться бесперебойным электроснабжением, однако полный отказ от графиков возможен только в долгосрочной перспективе. Даже при лучших сценариях жизнь с ограничениями продлится еще несколько лет.