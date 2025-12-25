Готовьтесь к морозу: прогноз погоды к концу 2025 года

В Украине будет холодно / © unsplash.com

В пятницу, 26 декабря, ныряющий циклон обусловит в Украине снег, метели, порывы ветра 15-24 м/с, на дорогах будет гололедица.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

«Рассчитываем на снежный покров высотой 2-4 см. Температура ночью 4-9° мороза, днем повысится до 0°. До конца 2025 года погода продолжит поддерживать динамичный зимний характер», — отметил он.

Ранее синоптики сообщили, что к Рождеству морозы усилятся, а столбики термометров опустятся до рекордных значений.

А уже с 26 декабря в ряде регионов станет теплее.