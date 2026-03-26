В Украину идет похолодание / © Getty Images

Мартовская погода в Украине продолжает удивлять аномальным теплом до +19 градусов выше нуля, однако синоптики предупреждают — вскоре в страну придет похолодание, поэтому прятать далеко теплую одежду не стоит.

По прогнозам метеорологов, пятница станет самым теплым днем недели, после чего активный балканский циклон принесет в регионы дожди и существенное снижение температуры.

Погода в Украине

В пятницу, 27 марта завершается «особо» теплый период, после которого наступит похолодание. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. По словам метеоролога, завтра максимальная температура воздуха составит от +12 до +18 градусов тепла.

Немного прохладнее будет на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, там ожидается от +8 до +11 градусов тепла.

Как сообщает Диденко, дожди пройдут местами в восточной части, на остальной территории Украины — без существенных осадков.

Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупреждает, что на смену антициклону приходит активный балканский вихрь.

«На Балканы уже направляется активный, хорошо заряженный энергией и влагой циклон с сильными дождями, грозами, местами даже будет выпадать снег. А Черкасская область получит от этого вихря всплеск тепла и небольшие дожди», — отмечает синоптик.

По прогнозу Постриганя, на протяжении 27-29 марта будет облачная, но теплая погода. Южные потоки поднимут температуру ночью до +8 градусов тепла, а днем ожидается от +13 до +18 градусов тепла.

«Среднесуточная температура аномально высокая для этого времени — 10-11°, что выше нормы на 6-7°. Поэтому в этом году есть предпосылки раннего завершения отопительного сезона в Черкасской области. Однако, необходимо учитывать похолодание в начале апреля», — отметил метеоролог.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщает, что 27 марта, в западной части Украины пройдут дожди, в Карпатах будут преобладать осадки в виде дождя и мокрого снега.

«На остальной территории страны существенных осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с, в южной половине порывистый», — прогнозирует Кибальчич.

По словам синоптика температура воздуха на крайнем западе в течение суток будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, на остальной территории страны ночью ожидается от +3 до +8 градусов тепла, днем воздух прогреется до комфортных +18 градусов выше нуля.

В западной части Украины 27 марта пройдут дожди, в Карпатах будут преобладать осадки в виде дождя и мокрого снега. / © ТСН

В Украинском гидрометцентре сообщают, что в Украине давление будет продолжать падать и будет распространяться влияние поля пониженного давления от циклона над Балканами. Несмотря на это, в большинстве областей сохранится сухая погода, лишь на востоке и днем на Сумщине возможен небольшой дождь.

Благодаря теплой воздушной массе температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов тепла, а днем поднимется до приятных +13 и +18 градусов выше нуля.

карпатах будет несколько прохладнее — от +7 до +12 градусов тепла, а днем возможны порывы ветра до 15-20 м/с. На юге и юго-востоке страны утром местами ожидается туман при восточном ветре 5-10 м/с. На юге и юго-востоке страны утром местами ожидается туман при восточном ветре 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на сутки 27 марта / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают о лавинах

Спасатели и синоптики предостерегают туристов и местных жителей: 26-27 марта на высокогорье Ивано-Франковской области ситуация становится опасной. Из-за резкого потепления и интенсивной оттепели снежный покров теряет стабильность, что значительно повышает риск схода лавин.

В регионе объявлен третий уровень опасности (оранжевый). Специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в горы, ведь при таких условиях даже минимальная нагрузка на склон может спровоцировать обвал больших масс мокрого снега.

Предупреждение о снеголавинной опасности / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 27 марта синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит от +2 до +7 градусов тепла, днем ожидается до +18 градусов выше нуля.

По данным погодного портала Sinoptik, в Киеве облака, которые будут покрывать небо города утром, днем исчезнут, и до самого вечера они уже не появятся. Без осадков.

Погода в Киеве 27 марта

Погода во Львове

На Львовщине 27 марта погоду будет определять теплый сектор циклона с центром над Балканами.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, днем ожидается от +12 до +17 градусов тепла.

Во Львове столбики термометра будут показывать ночью от +3 до +5 градусов тепла, днем ожидается до +16 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одессе и области 27 марта ожидается переменная облачность без существенных осадков. В течение суток будет дуть умеренный юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Синоптики предупреждают о густом тумане в ночные и утренние часы. На автодорогах региона видимость упадет до 200-500 метров, а вдоль побережья Черного моря — до 500-1000 метров. Водителей призывают быть максимально внимательными за рулем.

Температура воздуха в области ночью составит от +1 до +6 градусов тепла, днем воздух прогреется до +16 градусов выше нуля, а местами столбики термометров поднимутся до +19 градусов тепла.

В Одессе ночная температура составит от +4 до +6 градусов тепла, дневная — будет колебаться в пределах от +11 до +13 градусов выше нуля.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 27 марта ожидается облачная погода.

Ночью без существенных осадков, однако днем в городе и местами по области возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 м/с.

Температура по области будет составлять:

ночью от +3 до +8 градусов тепла;

днем от +13 до +18 градусов выше нуля.

В Днепре столбики термометров будут показывать:

ночью от +6 до +8 градусов тепла;

днем от +13 до +15 градусов выше нуля.

В то же время жителей региона синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Ночью и утром в Днепропетровской области и в городе Днепр ожидается туман. Видимость составит 200-500 м.

Жителей Днепропетровской области предупреждают о тумане / © Укргидрометцентр

Погода в Харькове

На Харьковщине 27 марта будет преобладать облачная погода с дождями. По области синоптики прогнозируют умеренный северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температурные показатели в течение суток будут колебаться от +5 до 10 градусов тепла ночью ожидается до +13 градусов тепла днем.

В Харькове также ожидаются осадки. Синоптики прогнозируют аналогичный северо-восточный ветер, а воздух прогреется ночью до +8 градусов выше нуля, днем ожидается до +11 градусов тепла.

Погода в Черкассах

Погоду в Черкасской области продолжает определять теплый сектор южного циклона, пришедшего с Балкан в сторону Черного моря. Пятница, 27 марта, обещает стать самым теплым днем недели. Существенных осадков не ожидается, однако ночью и утром из-за охлаждения воздуха возможны локальные туманы.

Ночная температура будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусов тепла, а днем благодаря солнцу и южным воздушным массам воздух прогреется до комфортных +14. +19 градусов тепла.

