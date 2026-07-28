Готовьтесь, погода резко изменится: Диденко предупредила украинцев о новом ударе стихии

Прогноз погоды / © ТСН

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В среду, 29 июля, ожидаются краткие дожди и грозы на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине и на севере Луганщины, а в конце недели пожарит жара.

Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко.

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«Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха — рахат-лукум! В течение дня в среду ожидается +22+25 градусов, в южной части +24+28 градусов, в северных регионах +20+22 градуса», — отметила она.

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В Киеве 29 июля осадки маловероятны. Температура воздуха +22, +23 градуса.

В конце июля и начале августа в Украину придет настоящая жара.

Диденко предупредила о пожарной опасности в регионах, где ожидается высокая температура воздуха.

«…Растет пожарная опасность, поставьте воду уличным животным, словом, жара — явление нормальное для лета, однако внимание к прогнозам погоды никогда не бывает лишним», — подчеркнула она.

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Прогноз погоды на 28 июля.

Напомним, во вторник, 28 июля, Украину накроет холодный атмосферный фронт. Он принесет ливни, грозы и порывистый ветер большинства областей страны. Днем ожидается +20…+24 градуса, и только на юге и юго-востоке будет теплее — до +25…+28 градусов.

Известный синоптик Игорь Кибальчич предупреждает о сильной жаре, которая охватит Украину в первые дни августа. По его прогнозу ожидается до +38 °C. В воскресенье 2 августа ожидается солнечная и сухая погода на большей части территории страны. Температура воздуха в северо-восточных областях составит +24…+29 °C. На остальной территории жара усилится до +31…+36 °C, в Закарпатье местами +38 °C.

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