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Готовьтесь, приближается антициклон: синоптики предупредили о наступлении непогоды в Украине и назвали «опасные» области
18–19 июля в Украине будет жарко и сухо, однако на западе синоптики объявили штормовое предупреждение.
В эти выходные в Украине ожидается теплая и преимущественно солнечная погода, за исключением западных областей, где будет бушевать непогода с грозами и сильным ветром.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в эти выходные, 18–19 июля, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода с температурой +24…+29, а местами до +31. Как отмечает специалист, антициклон удержит тепло в большинстве областей, и только на западе пройдут грозовые дожди, которые к вечеру воскресенья могут достичь Житомирской и Винницкой областей.
В Укргидрометцентре прогнозируют на 18 июля в Украине небольшую облачность без осадков. Ночью ожидается от +11 до +16, днём столбики термометров будут показывать от +22 до +27 градусов тепла.
Однако в большинстве западных и юго-западных областей днем синоптики прогнозируют грозы, местами сильные дожди, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с (объявлен желтый уровень опасности), а температура там достигнет +15…+20 ночью и +26…+31 днем. Непогода на западе может затруднить движение транспорта и работу коммунальных и энергетических служб.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 18 июля.
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