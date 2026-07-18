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В эти выходные в Украине ожидается теплая и преимущественно солнечная погода, за исключением западных областей, где будет бушевать непогода с грозами и сильным ветром.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в эти выходные, 18–19 июля, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода с температурой +24…+29, а местами до +31. Как отмечает специалист, антициклон удержит тепло в большинстве областей, и только на западе пройдут грозовые дожди, которые к вечеру воскресенья могут достичь Житомирской и Винницкой областей.

В Укргидрометцентре прогнозируют на 18 июля в Украине небольшую облачность без осадков. Ночью ожидается от +11 до +16, днём столбики термометров будут показывать от +22 до +27 градусов тепла.

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Погода в Украине 18 июля / © Укргидрометцентр

Однако в большинстве западных и юго-западных областей днем синоптики прогнозируют грозы, местами сильные дожди, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с (объявлен желтый уровень опасности), а температура там достигнет +15…+20 ночью и +26…+31 днем. Непогода на западе может затруднить движение транспорта и работу коммунальных и энергетических служб.

Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в нескольких областях Украины 18 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 18 июля.

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