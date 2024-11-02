Готовьтесь: в Украину идет похолодание со снегом

В Украину идет похолодание со снегом. Первая зимняя погода придет на территорию нашей страны уже в эти выходные.

В Украину идет похолодание со снегом. Первая зимняя погода придет на территорию нашей страны уже в эти выходные. Синоптики предупредили и о значительных осадках, и об опасных порывах ветра. Какие температурные показатели подготовила нам погода на ближайшие дни, где украинцы смогут увидеть первый снег – рассказала Людмила Труфин в эксклюзиве для TSN.UA.

Резкая смена погоды

В эти выходные на прогулку в осеннем уже не выйдешь. Придется вытаскивать пуховики, шапки и шарфы, ведь в Украину идет ощутимое похолодание! Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптика Наталья Диденко. По ее данным, понижение температуры ожидается именно 2-3 ноября.

“Во второй половине недели практически повсюду в Украине предполагается усиление ветра северных направлений к штормовым порывам. Осторожно! А ощутимое похолодание придет 2-3 ноября, надо бы подготовиться, дорогие коммунальщики!

О похолодании в конце этой недели сообщал и метеоролог Игорь Кибальчич, передает Meteoprog. По его словам, украинцев ждет снижение температуры, дожди, а иногда и мокрый снег.

Каким будет начало ноября?

В эти выходные украинцы в большинстве областей будут наблюдать и дожди, и первый снег.

Холодный ноябрь

В то же время синоптики "Укргидрометцентра" сообщили, что в этом году в Украине последний месяц осени будет холодным. В ноябре средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 1-8 градусов тепла. В большинстве областей температура будет близка к норме. Впрочем, на востоке и юго-востоке страны показатели будут несколько выше. По прогнозу синоптиков, в ноябре будет на 5-7 градусов холоднее, чем в октябре, в котором средняя температура составляла 8-13 градусов.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 34-77 мм, в Карпатах местами — 100 мм. Эти показатели также в пределах нормы. Ноябрь — пора предзимья, начинающаяся после перехода средней суточной температуры через 5 градусов тепла в сторону снижения, преимущественно в первой декаде ноября.

Аномальное тепло в Украине

Мы все хорошо помним, как жарко выдалось лето этого года. По ощущениям оно началось еще в середине мая и продолжалось практически до первой декады октября. Какова причина такой аномальной погоды в этом году, в интервью 24 каналу объяснила метеорологиня Вера Балабух.

Экспертка добавила, что также аномалиям способствовало и общее повышение температуры воздуха на нашей планете, обусловленное усилением парникового эффекта.

Кстати, метеорологиня заметила, что анализ имеющихся тенденций и климатических прогнозов показывает, что продолжительность лета в Украине будет расти.

Загадочная аномалия

Аномально теплое лето и теплое начало осени стали причинами одной загадочной аномалии. В Киеве в октябре массово зацвела сирень, которая растет во дворах столичных домов. Эколог Александр Соколенко в комментарии для ТСН.ua рассказал, что на это повлияла и засуха.

Эколог подчеркнул, что деревья цветут из-за аномальных погодных условий, которые являются следствием климатических изменений. Просто последствия этих изменений ежегодно становятся все более отчетливыми.

Соколенко добавил, что для растений такое цветение, вызванное последствиями климатических изменений, очень вредно. Более того, последствия климатических изменений усугубляются еще и неблагоприятными антропогенными условиями города.

Примечательно, что, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура в октябре была на 1-1,5 градуса выше нормы.

Какая температура будет зимой

Этой зимой средняя температура воздуха зимой будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы, будет колебаться в пределах от +5 до -5 градусов. В целом, как отмечает метеорологиня Вера Балабух, повышение зимних температур является тенденцией последних десятилетий. Становится уже нормальным, что температурные показатели января приближаются к типичным температурным показателям ноября.

В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления — резкого стратосферного потепления. Да, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух.

О том, что зима в Украине не будет слишком суровой, рассказывала и пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Эксперт отметила, что о точном прогнозе говорить пока рано. В то же время можно предположить, учитывая тенденции последних лет. Птуха напомнила, что в течение текущего осеннего периода (несмотря на холодный период в начале октября в западных областях), наблюдается тенденция выше климатической нормы температур.

Птуха отметила, что синоптики не исключают возможностей: залив в Украину холода и арктического воздуха.

Что одевать, чтобы не мерзнуть?

Едва ли не самым важным правилом для сохранения тепла является правильно подобранная одежда. Важно придерживаться принципа многослойности, то есть одевать сразу несколько вещей друг поверх друга. Они могут быть намного тоньше теплого свитера, но прослойки воздуха помогут сохранить температуру дольше. Конечно, единого и универсального правила нет, однако есть несколько действенных советов, которые точно помогут согреться.

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