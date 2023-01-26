Готовы ли оккупанты к наступлению на Запорожском направлении: в Силах обороны ответили

В настоящее время российские войска не создали соответствующую группировку, говорит полковник Евгений Ерин.

Российские войска не создали мощную ударную группировку для наступления на Запорожском направлении.

Об этом сообщил руководитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин во время онлайн-брифинга в Military Media Center.

"Сейчас враг не создал мощную ударную группировку, которая могла бы осуществить наступление на Запорожском направлении", – отметил он.

В то же время, по словам Евгения Ерина, опасность представляют аэродромы в оккупированном Крыму, используемые российской армией для ракетных ударов по территории Украины и для транспортной авиации как логистической цепочки для обеспечения своих войск.

Также он добавил, что в Крыму продолжается принудительная паспортизация населения для возможной дальнейшей мобилизации жителей на войну в составе российской армии.

Напомним, 19 января нардеп, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявлял, что Запорожское направление – ключевое и для ВСУ, и для врага. По словам нардепа, если украинские силы пойдут там в наступление и разрежут войска противника в направлении Мелитополь-Бердянск, это существенно усложнит обеспечение оккупантов в Крыму.

24 января Костенко заявил, что Россия накапливает резервы на Запорожском направлении и создает там для себя условия для последующего наступления весной. Сегодня задача украинских защитников там – остановить врага, чтобы создать условия для наступления ВСУ.

По словам военного эксперта Сергея Грабского, в последние дни российские войска демонстрировали определенную активность на Запорожском направлении. По его оценкам, оккупанты рассматривают это направление как отвлекающее, и где они хотят создать мощную оборону, чтобы не дать прорваться украинским бойцам в направлении на Мелитополь.

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