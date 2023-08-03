Готовы ли украинские порты возобновить работу после многочисленных атак РФ: ответила Гуменюк

Гуменюк подчеркнула, что украинское судоходство способно обеспечивать работу портов, но требуется поддержка от Запада.

Российские войска нанесли 7 атак по украинским портам в Одесской области. Таким образом, страна-террористка пытается убедить мир, что они уже не способны работать в том режиме, в котором работали раньше.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга.

Именно поэтому, как она объяснила, Россия начала активную фазу атак по портам после завершения "зернового соглашения".

"Но фактически портовая инфраструктура Украины готова хоть и на следующий день присоединиться к "зерновому соглашению" и выполнять свои обязательства, даже несмотря на те разрушения, которые нанесли россияне", — подчеркнула она.

Гуменюк подчеркнула, что украинское судоходство способно обеспечивать работу портов и компонент безопасности, однако для этого необходима поддержка партнеров.

Атаки России по портам и зернохранилищам Украины

Напомним, ночью против 2 августа российские кафиры атаковали Измаил в Одесской области "Шахедами". На объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возник пожар. Кроме портовой инфраструктуры и зернохранилищ Россия атакует украинские поля, где происходит сбор урожая.

Крайняя российская атака по Измаилу, как писало издание Reuters, спровоцировала скачок цен на продовольствие в мире. цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 4% сразу после атаки и дополнительно выросли примерно на 2,5% в течение дня. Журналисты отмечают, что трейдеры вновь обеспокоены тем, что Украина, один из ведущих мировых экспортеров, потеряет рынок из-за негативного влияния на мировые предложения.

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