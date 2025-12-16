- Дата публикации
Готовы ли украинские военные на рождественское перемирие: Жорин объяснил
Жорин напоминает, что оккупанты ни разу не придерживались обещаний, а реального механизма контроля за перемирием просто не существует.
Даже если бы Россия и согласилась на «рождественское перемирие», в нем не было бы никакого смысла на фронте, ведь оккупанты никогда не придерживались обещанных договоренностей.
Такое мнение высказал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в Telegram.
«В реальности нет никакого смысла в «рождественских» или других краткосрочных перемириях. Согласиться для нас — это чисто политический шаг», — объясняет военный.
Жорин говорит, что даже удивился, что РФ отвергла идею «рождественского перемирия», ведь россияне любят такие пропагандистские истории.
«Да и если бы согласились, это никогда еще не работало. Не помню ни одного «праздничного перемирия», которое бы россияне соблюдали, потому что не существует никакой настоящей системы контроля за этим», — отметил военный.
По его мнению, относительно долгосрочного прекращения огня есть такие же аналогичные сомнения. Ведь неизвестно, кто и как будет контролировать режим тишины и какими будут последствия нарушения.
Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам переговоров между Украиной и США в Берлине призвал Россию согласиться на «рождественское перемирие», что может стать «началом конструктивных, трезвых переговоров, которые приведут к продолжительному миру в Украине».
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке идеи рождественского перемирия.
При этом пресс-секретарь российского диктатора Путина Песков нагло отвергает идею рождественского перемирия, мол, Украина может использовать его как передышку.