Готовы ли украинские военные на рождественское перемирие: Жорин объяснил

Максим Жорин объяснил, почему рождественское перемирие с «РФ» — это миф, который никогда не воплотится в жизнь. / © t.me/MaksymZhorin

Даже если бы Россия и согласилась на «рождественское перемирие», в нем не было бы никакого смысла на фронте, ведь оккупанты никогда не придерживались обещанных договоренностей.

Такое мнение высказал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в Telegram.

«В реальности нет никакого смысла в «рождественских» или других краткосрочных перемириях. Согласиться для нас — это чисто политический шаг», — объясняет военный.

Жорин говорит, что даже удивился, что РФ отвергла идею «рождественского перемирия», ведь россияне любят такие пропагандистские истории.

«Да и если бы согласились, это никогда еще не работало. Не помню ни одного «праздничного перемирия», которое бы россияне соблюдали, потому что не существует никакой настоящей системы контроля за этим», — отметил военный.

По его мнению, относительно долгосрочного прекращения огня есть такие же аналогичные сомнения. Ведь неизвестно, кто и как будет контролировать режим тишины и какими будут последствия нарушения.

Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам переговоров между Украиной и США в Берлине призвал Россию согласиться на «рождественское перемирие», что может стать «началом конструктивных, трезвых переговоров, которые приведут к продолжительному миру в Украине».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке идеи рождественского перемирия.

При этом пресс-секретарь российского диктатора Путина Песков нагло отвергает идею рождественского перемирия, мол, Украина может использовать его как передышку.