ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
149
Время на прочтение
1 мин

Готовы ли украинцы терпеть повышение налогов: что показал опрос

48% украинцев готовы поддержать непопулярные решения, включая повышение налогов, если это необходимо для получения западного финансирования. Еще 30% выступают против такого сценария.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Налоги в Украине

Налоги в Украине

Почти половина украинцев готовы поддержать непопулярные решения, в частности, повышение налогов, если это необходимо для получения западного финансирования и обеспечения обороны страны.

Об этом свидетельствуют данные по опросу Киевского международного института социологии.

По результатам опроса, 48% респондентов считают, что Украина должна принять все необходимые реформы и решения для получения финансовой поддержки от Запада. Даже если среди таких шагов будет повышение налогов.

В предложенном сценарии говорилось, что эти решения могут помочь государству финансировать оборону, социальные программы и другие ключевые потребности.

/ © КМИС

© КМИС

В то же время, 30% опрошенных выступили против непопулярных решений и повышения налогов. Они выбрали вариант, при котором Украина отказывается от таких шагов, даже если это может привести к нехватке средств на оборону или социальные расходы.

Еще 22% респондентов затруднились определиться со своей позицией.

Таким образом, украинцы разделились по отношению к возможному повышению налогов ради западного финансирования, однако наибольшая доля опрошенных все же готова поддержать сложные решения, если они нужны для стабильного финансирования государства во время войны.

Ранее социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают идею второго термина «Зеленского», а сколько настаивают на его уголовном преследовании.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
149
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie