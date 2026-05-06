Готовы ли украинцы терпеть повышение налогов: что показал опрос

Налоги в Украине

Почти половина украинцев готовы поддержать непопулярные решения, в частности, повышение налогов, если это необходимо для получения западного финансирования и обеспечения обороны страны.

Об этом свидетельствуют данные по опросу Киевского международного института социологии.

По результатам опроса, 48% респондентов считают, что Украина должна принять все необходимые реформы и решения для получения финансовой поддержки от Запада. Даже если среди таких шагов будет повышение налогов.

В предложенном сценарии говорилось, что эти решения могут помочь государству финансировать оборону, социальные программы и другие ключевые потребности.

© КМИС

В то же время, 30% опрошенных выступили против непопулярных решений и повышения налогов. Они выбрали вариант, при котором Украина отказывается от таких шагов, даже если это может привести к нехватке средств на оборону или социальные расходы.

Еще 22% респондентов затруднились определиться со своей позицией.

Таким образом, украинцы разделились по отношению к возможному повышению налогов ради западного финансирования, однако наибольшая доля опрошенных все же готова поддержать сложные решения, если они нужны для стабильного финансирования государства во время войны.

