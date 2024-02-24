Готовы на все, чтобы не воевать: новые схемы ухилянцев и туры по 20 тысяч долларов – обзор новостей

Желающие избежать службы в армии и люди, которые планируют на таком желании заработать, придумывают все больше схем.

Украинцы придумывают все новые схемы уклонения от мобилизации. Мужчины ищут тысячи долларов, чтобы заплатить за побег. А СБУ собирает урожай! Среди задержанных – адвокаты, дельцы, которые помогают пересечь границу, а также представители волонтерских организаций.

Какие незаконные "схемы для уклонистов" придумали мошенники и на что готовы "смелые" мужчины во избежание мобилизации – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

СБУ разоблачила "схемы для уклоняющихся"

Служба безопасности заблокировала очередную порцию схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы и участники сделок. На Закарпатье разоблачены трое местных жителей, которые переправляли уклонистов в соседнюю страну ЕС. Путь беглецов сначала проходил по суше, а затем нарушители должны были вплавь добраться в одну из стран Европейского Союза. Гидрокостюмы входили в стоимость "услуг".

Это довольно распространенная схема для незаконного пересечения границы. Однако и одна из самых опасных. С начала полномасштабного вторжения только в реке Тиса на Закарпатье утонули около двух десятков мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу. Об этом в телеграмме сообщает Государственная пограничная служба. На отчаянный шаг украинских мужчин толкает "кроткая мобилизация" и множество объявлений в телеграмм-каналах о "легальном" пересечении границы. Но по факту "легальное" пересечение границы превращается в экстремальное – через полноводную ледяную Тису в темное время суток. Такой экстрим еще и сумасшедших средств стоит. А стопроцентных гарантий, что вы успешно пересечете границу, никто не дает.

Незаконный вояж

Другие "туристы" надеялись добраться до соседней Венгрии сначала на машине, а потом — пешком. Группу лиц обнаружили в нескольких сотнях метров от украинско-венгерской границы. Один из них сопротивлялся правоохранителям. Выяснилось, что это переправщик, и за 6 000 долларов он должен был провести троих мужчин в Венгрию. Недалеко нашли его автомобиль, где обнаружили 4 телефона, 4 тысячи долларов и тысячу евро. Задержанным придется отвечать перед судом.

Не удалось уйти от правосудия еще одному переправителю. Он скрывался от следствия еще в прошлом году. Мужчина организовал незаконную переправку через границу двух мужчин. "Клиентов" тогда задержали, а сам организатор скрылся. Мужчину поместили в изолятор временного содержания, возобновлено судебное разбирательство.

Уклоняющие-экстремалы

Не менее экстремальным может оказаться и пеший незаконный переход в соседние с Украиной государства. Так четверо нарушителей собирались попасть горами в Румынию. Мужчины согласились на экстремальный поход, несмотря на опасность в горах, где есть вероятность схода снежных лавин. Их действиями руководили переправители, которым каждый из мужчин заплатил по 4 тысячи долларов. Оперативники ГНСУ изучают обстоятельства правонарушения и устанавливают круг лиц, причастных к противоправной деятельности. В отношении задержанных составлены админпротоколы.

Волонтеры-уклоняющие

Более мягкая для здоровья схема уклонения от призыва была организована в Днепре. Местный адвокат за деньги вносил персональные данные уклоняющихся в списки благотворительных фондов. Затем информацию о клиентах подавали в систему "Путь" как водителей международных рейсов, перевозящих гуманитарные грузы. Похожую схему удалось разоблачить и во Львовской области. "На горячем" задержаны два дельца, которые предлагали военнообязанным мужчинам стать водителями волонтерской организации и скрыто уехать за пределы Украины.

"Незаконный" трансфер

Чем ближе к принятию законопроекта о мобилизации, то цены на услуги незаконного пересечения границы начинают расти все больше и больше. Так трое переправщиков организовали "тур" в Румынию за 20 тысяч долларов. Уклонян доставили на автомобиле до границы с Румынией, однако правоохранители перехватили их. Выяснилось, что организовали "трансфер" трое закарпатцев, которые накануне незаконной сделки получили задаток в 10 тысяч долларов. В настоящее время одному из них уже вручили сообщение о подозрении в совершении преступления. Теперь переправщикам грозит от 7 до 9 лет за решеткой.

"Билет" в Молдову за 5 000 долларов

А на Буковине местный житель согласился "подвезти" заказчика в соседнюю страну. В пути по телефону получал указания от организатора схемы по направлению движения. Пограничники остановили автомобиль недалеко от границы. "Билет" в Молдову в обход пунктов пропуска стоил нарушителю 5 000 долларов. Пассажир привлечен к админответственности, в отношении водителя направлено сообщение в НПУ. Поиски главного организатора сделки продолжаются.

Напомним, что Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении – 6 марта. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Затем законопроект должен быть принят. После чего документ подписывается президентом Владимиром Зеленским. То есть заработает законопроект не раньше апреля 2024 года, если его таки примут, потому что процедура предусматривает рассмотрение, внесение правок и голосование. Поэтому ждем финального варианта документа.

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