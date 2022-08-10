"Готовы передать собственный военный опыт": в Одесской ОВА потролили крымчан из-за "неудачного курения" в Саках

Обошлось без воздушных тревог и взрывов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Ночь прошла с размышлениями без воздушной тревоги и без обстрелов... К сожалению, в этом году в связи с войной не будет у нас курортного сезона. Мы обращались и к крымчанам — не может быть на временно оккупированной территории курортного сезона. Более того, мы после того, что произошло в Крыму, можем сказать, что одесситы готовы передать собственный военный опыт — как действовать по сигналу воздушной тревоги, как нужно вести себя, когда вы видите предмет похожий на мину в море, на побережье, на пляже... Крымчане, пусть не стесняются и обращаются к одесситам, здесь недалеко — 300 километров", — сказал крымчан Братчук.

Напомним, что Братчук объяснил, почему россияне разгоняют фейк о "голоде в Одессе".

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