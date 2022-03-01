"Готовы встречать": в Днепре для российских оккупантов выкопали могилы (фото)

"Готовы встречать": в Днепре для российских оккупантов выкопали могилы (фото)

Мэр Филатов напомнил, что есть 600 свободных могил.

В Днепре жители заранее выкопали могилы для российских оккупантов и установили кресты.

Местные в Сети пишут, что "готовы встречать" врага.

Кроме персональных мест, трактористы на подступах готовят траншеи вдоль кюветов для массовых захоронений захватчиков.

"Проверьте карманы, чтобы на месте были семена, паскуды путлеровские", — пишут под фото.

Мэр Днепра Борис Филатов напомнил, что во время первой волны коронавируса в городе было выкопано 600 "неиспользованных" могил.

"Вы все смеялись надо мной, когда в первую волну ковида я выкопал 600 могил. Теперь точно известно, кому они понадобятся", — написал он.