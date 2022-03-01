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"Готовы встречать": в Днепре для российских оккупантов выкопали могилы (фото)

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"Готовы встречать": в Днепре для российских оккупантов выкопали могилы (фото)

Мэр Филатов напомнил, что есть 600 свободных могил.

В Днепре жители заранее выкопали могилы для российских оккупантов и установили кресты.

Местные в Сети пишут, что "готовы встречать" врага.

Кроме персональных мест, трактористы на подступах готовят траншеи вдоль кюветов для массовых захоронений захватчиков.

"Проверьте карманы, чтобы на месте были семена, паскуды путлеровские", — пишут под фото.

Мэр Днепра Борис Филатов напомнил, что во время первой волны коронавируса в городе было выкопано 600 "неиспользованных" могил.

"Вы все смеялись надо мной, когда в первую волну ковида я выкопал 600 могил. Теперь точно известно, кому они понадобятся", — написал он.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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