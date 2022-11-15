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"Готовы защищать каждый дюйм территории НАТО": в МИД Эстонии отреагировали на новости из Польши, куда, вероятно, попала вражеская ракета

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
6290
Время на прочтение
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"Готовы защищать каждый дюйм территории НАТО": в МИД Эстонии отреагировали на новости из Польши, куда, вероятно, попала вражеская ракета

Фото: Getty Images

В МИДе Эстонии высказались о поддержке Польши, граждане которой пострадали в результате ракетной атаки РФ.

В Эстонии выразили готовность защищать интересы страны НАТО из-за попадания российской ракеты вблизи Пшеводува.

Об этом заявили в МИДе Эстонии.

"Больше всего тревожат последние новости из Польши. Мы тесно консультируемся с Польшей и другими членами Альянса. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей", — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 15 ноября, РФ нанесла по Украине массированный ракетный удар. В результате обломки ракеты, или сама российская ракета упали на территорию Польши. Погибли два человека. Сейчас на месте происшествия работают польские специалисты.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по нацбезопасности и обороне. Официально причины созыва Комитета не сообщили. Однако, возможно, это связано с российскими ракетами.

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Дата публикации
Просмотры
6290
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