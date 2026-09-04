Готовясь к зиме ДТЭК произвел 1,4 млн запчастей и более тысячи единиц оборудования для шахт

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В январе - августе машиностроительные предприятия ДТЭК Энерго изготовили и отремонтировали более 1,1 тысяч единиц горно-шахтного оборудования, а также выпустили 1,4 млн запчастей и комплектующих", - говорится в нем.

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Среди нового оборудования — восемь проходческих и очистных комбайнов, а также три электродвигателя украинского производства.

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"Сегодня все усилия украинских энергетиков, ремонтников, шахтеров и машиностроителей направлены на то, чтобы наша страна прошла ближайший отопительный сезон", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

По его словам, машиностроители производят новые комбайны, ремонтируют горно-шахтное оборудование и производят комплектующие, необходимые для надежной работы угледобывающих предприятий.

Напомним, по итогам 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировала в поддержку украинской угледобычи 6,7 млрд грн. В 2022-2024 годах объем таких инвестиций превысил 18 млрд грн. Средства направлялись на проведение и ремонт горных выработок, оснащение рядов и поддержку производственных мощностей шахт.

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