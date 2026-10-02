Готовят ли эвакуацию дипломатических миссий из Киева: в МИД Украины дали разъяснения

Пресс-секретарь МЗМ Георгий Тихий / © МИД Украины

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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не получали от иностранных дипломатических миссий запросов или сообщений о планах перенести свои представительства из Киева.

Об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий сообщил корреспонденту ТСН.

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«Я не знаю, откуда некоторые зарубежные издания взяли эту информацию. На данный момент мы в МИД не получали никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипломатических миссий о планах куда-либо переезжать», — отметил Тихий.

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Его заявление прозвучало после сообщения издания The Guardian о том, что западные дипломаты якобы рассматривают варианты переноса своих представительств из Киева во Львов или на восток Польши в случае, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные дипломатические миссии.

По данным The Guardian, в частных беседах двое высокопоставленных представителей зарубежных дипломатических миссий якобы подтвердили подготовку планов экстренной эвакуации.

В то же время, по словам представителя МИД Украины, украинская сторона не получала официальных сообщений о решении иностранных дипломатических миссий покинуть Киев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сентябре Путин приказал российским военным отменить любые «правила» и ограничения при нанесении авиаударов по Украине.

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