- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 57
- Время на прочтение
- 1 мин
Готовят ли эвакуацию дипломатических миссий из Киева: в МИД Украины дали разъяснения
Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщения СМИ о возможной эвакуации иностранных дипломатических миссий из Киева.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не получали от иностранных дипломатических миссий запросов или сообщений о планах перенести свои представительства из Киева.
Об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий сообщил корреспонденту ТСН.
«Я не знаю, откуда некоторые зарубежные издания взяли эту информацию. На данный момент мы в МИД не получали никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипломатических миссий о планах куда-либо переезжать», — отметил Тихий.
Его заявление прозвучало после сообщения издания The Guardian о том, что западные дипломаты якобы рассматривают варианты переноса своих представительств из Киева во Львов или на восток Польши в случае, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные дипломатические миссии.
По данным The Guardian, в частных беседах двое высокопоставленных представителей зарубежных дипломатических миссий якобы подтвердили подготовку планов экстренной эвакуации.
В то же время, по словам представителя МИД Украины, украинская сторона не получала официальных сообщений о решении иностранных дипломатических миссий покинуть Киев.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сентябре Путин приказал российским военным отменить любые «правила» и ограничения при нанесении авиаударов по Украине.