ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
272
Время на прочтение
3 мин

Готовят ли почву для нападения? : зачем Беларусь обвинила Украину в атаках дронов

ТСН.ua выяснял, чем грозят новые обвинения Беларуси в адрес Украины.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Сценарий 2022 возвращается? Эксперты объяснили, зачем режим Лукашенко лжет об украинских дронах на границе

Сценарий 2022 возвращается? Эксперты объяснили, зачем режим Лукашенко лжет об украинских дронах на границе / © ТСН.ua

В Беларуси обвинили Украину, что якобы попытки пересечения границы украинскими беспилотниками фиксируются “практически ежедневно”.

Зачем Беларусь прибегла к такому провокативному заявлению и может ли это свидетельствовать о зондировании почвы для агрессии против Украины, выяснял ТСН.ua.

Повод для вторжения?

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что Беларусь умышленно лжет об украинских дронах в пограничье, потому что пытается провоцировать.

«Именно этого от Беларуси требует Россия. Следует напомнить, что именно Беларусь предоставила свою территорию для российского вторжения в 2022 году. Уверен, что у Лукашенко отлично понимают последствия своих действий в интересах России в 2026 году. Это может быть уже совсем другая история», — написал руководитель ЦПД.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко тоже не исключает, что этим заявлением Беларусь готовит основу для вторжения в Украину с севера. Он напомнил, что на днях Александр Лукашенко заявил, что Минск будет рассматривать участие в войне только в случае нападения на белорусскую территорию.

Аналогии с 2022 годом

Канал InformNapalm напоминает, что подобные информационные нарративы Беларусь использовала и непосредственно в преддверии полномасштабного вторжения российских войск в Украину с территории Беларуси.

«Примеры информационной атаки, служившей подготовкой к вторжению, InformNapalm приводил 3 февраля 2022 года. Тогда старт информационной кампании по обвинению Украины совпал с прибытием в Минск министра обороны РФ Сергея Шойгу, а сейчас — секретарь белорусского Совбеза делает эти заявления в Москве. Будто играя свою маленькую роль в разыгрываемых Кремлем информационных операциях», — отмечают в разведывательном сообществе.

В феврале 2026 года InformNapalm рассказывал о совместной операции с украинскими хакерами, в ходе которой были собраны и задокументированы доказательства, как операторы российских дронов используют Беларусь для своих атак по Украине.

«Никто не простил режиму Лукашенко его соучастия в коварной агрессивной войне, которую развязал Путин. Без поддержки Минска Москва не смогла бы воплотить значительную часть военных преступлений, совершенных российскими солдатами в северной части Украины, и без белорусской почты, они не смогли бы доставлять себе домой награбленные и намародеренные вещи, украденные из домов украинцев», — отметили в паблике.

Что говорят в ГПСУ

Напомним, в Госпогранслужбе заявили, что подобные обвинения со стороны Беларуси являются очередной попыткой переложить ответственность на Украину.

«Многие абсурдные слова о ситуации в Украине и что ежедневно они средствами ПВО фиксируют регулярное пересечение границы с нашего государства боевыми БпЛА. Только за последнюю неделю „насчитали“ 116. У меня вопрос — это сколько приходилось себя сдерживать, чтобы молчать о таких „провокациях“ украинцев. И к тому же их ПВО может фиксировать только украинские средства, потому что то, что залетает в Украину из Беларуси, они почему-то не фиксируют», — высказался спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Угроза из Беларуси: последние новости

Напомним, президент Зеленский рассказал, что украинская разведка перехватила детали разговоров Путина с Лукашенко и узнала, как РФ хочет окончательно втянуть Беларусь в войну.

20 мая Зеленский предупредил, что РФ действительно рассматривает нападение на Украину из Беларуси и Брянщины.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о возможности наступления из Беларуси и Брянщины на Киев и Чернигов.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
272
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie