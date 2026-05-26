Готовят ли почву для нападения? : зачем Беларусь обвинила Украину в атаках дронов

В Беларуси обвинили Украину, что якобы попытки пересечения границы украинскими беспилотниками фиксируются “практически ежедневно”.

Зачем Беларусь прибегла к такому провокативному заявлению и может ли это свидетельствовать о зондировании почвы для агрессии против Украины, выяснял ТСН.ua.

Повод для вторжения?

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что Беларусь умышленно лжет об украинских дронах в пограничье, потому что пытается провоцировать.

«Именно этого от Беларуси требует Россия. Следует напомнить, что именно Беларусь предоставила свою территорию для российского вторжения в 2022 году. Уверен, что у Лукашенко отлично понимают последствия своих действий в интересах России в 2026 году. Это может быть уже совсем другая история», — написал руководитель ЦПД.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко тоже не исключает, что этим заявлением Беларусь готовит основу для вторжения в Украину с севера. Он напомнил, что на днях Александр Лукашенко заявил, что Минск будет рассматривать участие в войне только в случае нападения на белорусскую территорию.

Аналогии с 2022 годом

Канал InformNapalm напоминает, что подобные информационные нарративы Беларусь использовала и непосредственно в преддверии полномасштабного вторжения российских войск в Украину с территории Беларуси.

«Примеры информационной атаки, служившей подготовкой к вторжению, InformNapalm приводил 3 февраля 2022 года. Тогда старт информационной кампании по обвинению Украины совпал с прибытием в Минск министра обороны РФ Сергея Шойгу, а сейчас — секретарь белорусского Совбеза делает эти заявления в Москве. Будто играя свою маленькую роль в разыгрываемых Кремлем информационных операциях», — отмечают в разведывательном сообществе.

В феврале 2026 года InformNapalm рассказывал о совместной операции с украинскими хакерами, в ходе которой были собраны и задокументированы доказательства, как операторы российских дронов используют Беларусь для своих атак по Украине.

«Никто не простил режиму Лукашенко его соучастия в коварной агрессивной войне, которую развязал Путин. Без поддержки Минска Москва не смогла бы воплотить значительную часть военных преступлений, совершенных российскими солдатами в северной части Украины, и без белорусской почты, они не смогли бы доставлять себе домой награбленные и намародеренные вещи, украденные из домов украинцев», — отметили в паблике.

Что говорят в ГПСУ

Напомним, в Госпогранслужбе заявили, что подобные обвинения со стороны Беларуси являются очередной попыткой переложить ответственность на Украину.

«Многие абсурдные слова о ситуации в Украине и что ежедневно они средствами ПВО фиксируют регулярное пересечение границы с нашего государства боевыми БпЛА. Только за последнюю неделю „насчитали“ 116. У меня вопрос — это сколько приходилось себя сдерживать, чтобы молчать о таких „провокациях“ украинцев. И к тому же их ПВО может фиксировать только украинские средства, потому что то, что залетает в Украину из Беларуси, они почему-то не фиксируют», — высказался спикер ГПСУ Андрей Демченко.

