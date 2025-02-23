Готовят ли россияне удар по Украине на годовщину вторжения: ответ Буданова

Россия может осуществить новый удар по Украине в годовщину полномасштабного вторжения.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов на конференции “Украина. Год 2025», отвечая на вопросы журналистов.

"Может случиться, он возможен", — коротко ответил Буданов на вопрос о вероятности атаки РФ 24 февраля.

Ранее аналитики и военные эксперты уже высказывали предположение, что Кремль может использовать символическую дату для эскалации или информационных провокаций.

Напомним, Россия стремится к временному прекращению огня, но не для достижения мира, а для перегруппировки войск и подготовки к новой волне агрессии.

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