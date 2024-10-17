Готовят ли в Раде закон о мобилизации с 18 лет: нардеп ответил

Нардеп подчеркнул, что законодательные изменения по снижению призывного возраста не планируются.

Мобилизации с 18 лет в Украине не будет – по крайней мере, пока. Об этом пишет "РБК-Украина".

Несмотря на заявление советника главы ОП Сергея Лещенко, в Верховной Раде говорят, что располагают информацией об официальных требованиях по снижению призывного возраста от западных партнеров.

"Подтвердить или опровергнуть я не могу по поводу таких официальных коммуникаций с нашими партнерами", – рассказал член оборонного комитета ВР Федор Вениславский.

Нардеп признал, что во время личного общения американские, европейские партнеры и зарубежные журналисты действительно интересуются, почему Украина не снижает призывной возраст. Но официальных требований пока не было.

"Этот вопрос в Украине по снижению призывного возраста не рассматривается. Неоднократно была озвучена позиция президента и парламента, что мы такие инициативы на сегодняшний день не рассматриваем. Чьи-то субъективные частные мнения точно не могут быть основаниями для дискуссий", — добавил Вениславский.

Он подчеркнул, что законодательные изменения по снижению призывного возраста не планируются.

Нардепка Ирина Фриз ("Европейская солидарность") также утверждает, что никаких официальных заявлений или рекомендаций от США снизить призывной возраст не было.

"Поэтому я все же остаюсь на своей позиции, что это все пока артикуляции отдельных спикеров. В то же время не исключаю, что таким образом пытаются прощупать реакцию украинского общества. Насколько оно восприимчиво или нет к такому шагу со стороны власти, если она на это пойдет", – отметила Фриз.

Напомним, советник руководителя Офиса президента, экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что Соединенные Штаты якобы давят на Владимира Зеленского, чтобы снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Нардепка от Евролидарности Марина Ионова также признала, что западные партнеры настаивают на том, чтобы изменить и снизить еще мобилизационный возраст.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заверил, что официального запроса от США относительно снижения мобилизационного возраста пока не было.

ТСН.ua выяснял все, что известно о возможности понижения мобилизационного возраста.

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