Россия может использовать всеобщую мобилизацию не только для войны против Украины, но и для подготовки наступления на другие государства. В частности, страны Балтии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, передает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

Планирует ли Путин всеобщую мобилизацию в РФ

По словам главы государства, нет точного подтверждения того, что Кремль готовит массовый призыв в ближайшее время.

«Я бы не торопился утверждать, что они будут точно проводить всеобщую мобилизацию. Почему? У меня нет достоверной информации. Мы понимаем, что такие сигналы были, но нет подтверждения. Поэтому я не уверен, что в ближайшее время у них есть намерение это сделать», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в случае принятия такого решения масштабы действий РФ могут выйти за пределы украинского фронта.

«Если Россия будет готовить всеобщую мобилизацию, мы должны быть готовы к тому, что такая мобилизация не будет ограничиваться только Украиной. Он не пойдет на такие шаги только ради этого. Я не знаю, что он планирует, но по анализу можно предположить: если Путин пойдет на всеобщую мобилизацию, это будет для усиления давления на территории нашего государства, а также для подготовки к открытию еще одного направления», — заявил глава государства.

Кроме того, добавил, что целями врага могут быть страны Балтии. Также президент отметил опыт использования территории Беларуси для развертывания наступления в начале полномасштабного вторжения. Владимир Зеленский заверил, что у российского руководства есть собственные проблемные вопросы и вызовы, которые сопровождают процесс подготовки к подобным шагам.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Россия заявляет, что за два месяца сможет полностью захватить Донбасс, и обсуждает новые «сроки» с американской стороной.

По словам президента, Россия не подает сигналы о готовности к взаимному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре.

Однако в Кремле шокировали циничным заявлением о предложении Украины о перемирии на Пасху-2026. Мол, РФ не увидела «четко сформулированной инициативы» от президента Владимира Зеленского.